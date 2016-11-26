Душа Брестской крепости: какие тайны истории хранит Свято-Николаевский собор

Свято-Никольский собор в Бресте – уникальная церковь. Это я говорю о том соборе, который на картине, подаренной Патриарху Московскому и всея Руси. Судьба самого храма не простая, построенный как православная церковь, он послужил и костелом, был сильно разрушен при гитлеровской осаде Брестской крепости, восстановлен совсем недавно. Под сводами храма бывали многие великие люди истории и современности. И наш корреспондент Петр Бутрим тоже там побывал.

Антон Вырва, художник:

Несколько лет назад я попал на экскурсию в Брестскую крепость, и мне там понравилось. Я как художник брал с собой альбом, много рисовал.

Увидеть Брестскую крепость и написать блестящую картину. Антон Вырва из стен мемориала привез не только умозрительные впечатления, но и целую стопку набросков. Отдельное внимание – Свято-Николаевскому собору. Духовная тематика молодому художнику была близка всегда: она и вдохновляет, и помогает решать непростые художественные задачи.

Антон Вырва:

Центром композиции является сам храм. Я старался достоверно передать состояние природы, когда небо с землей в гармонии такой – тогда очень просто остальное все сделать.

Однако таким, каким мы видим его сегодня – в реальности и на картине – собор, задуманный как уменьшенная копия Софии Константинопольской, был далеко не всегда. Архитектурные коррективы в один из оплотов духовности тогда еще царской России пришлось вносить практически сразу. Уж очень неспокойным было то время.

Валентина Антипова, старший научный сотрудник Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Храм строили на территории военного объекта. И нужно было учитывать тот момент, что вдруг придется крепости обороняться. И он получился таким приземистым, тяжеловесным.

С ХІХ века в храме побывали все императоры, начиная от Александра ІІ и заканчивая Николаем ІІ. Александр ІІІ отметил здесь день своего тезоименитства. Здесь же произошла его встреча с будущим королем Пруссии Вильгельмом ІІ. Многие из них признавались: стены этого гарнизонного собора несут в себе особую силу. Так необходимую для решения вопросов государственной важности.

Виталий Хоновец, настоятель Свято-Николаевского гарнизонного собора:

Посещали все президенты Российской Федерации этот храм. Что еще хочу отметить, посещал и второй Президент Украины. Леонид Кучма преподнес в дар храму несколько колоколов.

О своем личном отношении к этому знаковому месту Патриарх Кирилл упомянул, еще будучи митрополитом, во время предыдущего визита в 2004 году.

Отец Андрей, священник Свято-Николаевского гарнизонного собора:

В период Великой Отечественной войны его дядя воевал здесь, на территории Брестской крепости, и погиб. Где он похоронен, никто не знает, но известно, что погиб он именно на территории Брестской крепости.

Войны и мирное время, расцвет церковной жизни и ее упадок – эти стены застали не только таинства, но и боевые крещения. Благодаря этой немецкой фотографии удалось найти и перезахоронить останки более полусотни советских солдат. Главным ориентиром для поисковиков послужил чудом уцелевший Свято-Николаевский собор.

Алла Кондак, главный специалист сектора культуры Брестского горисполкома:

Самое главное – это вот первая фотография, на которой была Николаевская церковь, и которая дала основание полагать, что не только в этой воронке, но и в других воронках могут быть останки. Так оно и было. У нас работа была выполнена и в следующих годах. То есть, мы в 2011 году копали, и в дальнейшем были найдены останки и прямо перед Николаевской церковью.

Душа Брестской крепости, она же и символ духа воинов Российской империи сегодня продолжает вдохновлять и объединять. Недаром, на картине собор изображен под лучами солнца. Таким же светлыми, по мнению автора, должны быть и отношения двух стран.

Антон Вырва:

Для художника большая честь и очень приятно, когда эта работа будет у патриарха.