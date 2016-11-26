«За год участковый проверял раз семь»: какие правила хранения оружия следует соблюдать и какова ответственность за незаконное владение

Что общего между электричеством и оружием? И то, и другое может убить, если обращаться с ним неумело. А, впрочем, и умелое владение оружием приводит к равному результату. Дабы чего не вышло, незаконные стволы лучше сдать. МВД периодически призывает к этому и принимает «Шмайссеры», двустволки и «Наганы» без репрессий. Наш специальный корреспондент Ольга Петрашевская тоже вышла на антивоенную тропу.

Город Барань. Девять километров от Орши. Возле многоэтажки в самом центре буднично прогуливаются мамы с колясками и срезают дорогу до магазина и школы. Но измениться до основания этот дворовый пейзаж мог в любую секунду. Прямо в подвале жилец этого же дома хранил целый арсенал. Лишь одно из боевого перечня – 17 килограммов тротила.

Александр Васильевич, даже подключив весь взрыв фантазии, не мог предположить, что в подвале с такими родными надписями сосед хранит вовсе не картошку с закатками. Кроме тротила, под домом в 90 квартир мужчина прятал почти 500 патронов, гранаты, запалы и даже артиллерийские снаряды.

Изъятое оружие и боеприпасы – еще на экспертизе. Но уже можно говорить, что, судя по отдельным предметам, мужчина будто собирался на войну.

Тимофей Васюкович, главный эксперт отдела криминалистических экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Витебской области:

Это противотанковое ружье системы Дегтярева. Пробивало броню толщиной в 60 мм. Судите сами – 60 мм стали – на что способно это оружие.

Таким экземпляром наверняка заинтересуются в музее Великой Отечественной. Ведь криминальные сводки об изъятом оружии здесь слушают с прицелом на пополнение коллекций. Хранители истории доподлинно не знают, добровольно ли сдали в милицию, скажем, это раритетное ружье или «Рейхсревольвер» раннего периода, но так или иначе более сотни единиц оружия пополнили экспозицию благодаря людям в погонах.

Галина Скоринко, заместитель главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

В частности, эта винтовка Мосина, очень ранняя, тоже пришла из МВД. Мы рады, когда пополняется коллекция.

Кстати, правила хранения оружия в музейных закромах полояльнее требований к содержанию винтовок и ружей у частных владельцев. Опытный охотник Валерий Буткевич показывает два сейфа: один – для нарезного, один – для гладкоствольного оружия. Патроны – в отдельной ячейке. И здесь Валерий дополнительно перестраховывается – боеприпасы хранит по особой схеме.

Валерий Буткевич, охотник:

В одном сейфе хранится нарезной ствол и в нем же хранятся патроны, но для гладкоствольного оружия. Если даже ребенок возьмет карабин, то патронов не будет, чтобы воспользоваться этим оружием. За этот год участковый проверял раз 7.

Но перед тем, как владелец оружия столкнется с проверками условий хранения, медики проверят его самого на психическое здоровье. Потенциальный хозяин пистолета или ружья должен пройти два собеседования, тестирование на наркотики плюс еще одно обследование при малейших сомнениях.

Алексей Александров, заместитель главного врача по психиатрии Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:

Конечно, если человек на вопрос о семейном положении начинает криком кричать, что это не ваше дело, стоит задуматься, как он отреагирует в стрессе, когда у него в шкафчике лежит оружие.

Многие вспомнят это громкое дело. В деревне, что в паре километров от Минска, мужчина убил сестру бывшей жены, с которой никак не мог поделить дом, а следом – и ее подругу.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:

В результате ссоры из обреза незарегистрированного охотничьего ружья застрелил двух женщин. Впоследствии совершил суицид путем повешенья.

Еще раз отметим: оружие не было зарегистрировано. И, судя по всему, в этой трагедии именно психологическое или психическое состояние убийцы наверняка стало решающим.

Наталья Макавчик, житель деревни Каменная Горка (Минская область):

Сестра его жены была очень сварливая. Но это не повод. Наверное, крыша у него поехала. У меня один сын сидит в тюрьме, если его разозлить, и было бы оружие – тоже могло быть...

При проверке условий хранения оружия на мушку инспектор берет даже то, что хранится на сейфе или, к примеру, находится в одном с ним помещении. И нюансов здесь – масса. К примеру, чтобы совпадали номера на стволе и в разрешении, а сам сейф обязательно был закрыт. Но пытаться найти нарушения у охотника Ильи Третьякова – холостой выстрел. Рассудив, что 4 единицы оружия для него многовато, Илья Иванович не стал брать судьбу за рога, а добровольно сдал в милицию винтовку и пистолет.

Илья Третьяков, охотник:

Сейчас меньше на охоту езжу. Хранить без толку нет смысла, да и перерегистрация, проплата.

С начала этого года белорусы сдали в милицию 849 единиц оружия. А вот если то же нелегальное ружье впоследствии обнаружит участковый, владелец может оказаться за решеткой и провести там до 12 лет.

Александр Бачило, инспектор по разрешительной работе Пуховичского РОВД:

Получали реальные сроки, сидят в тюрьмах. Возможно, люди и знают, но боятся его отдать. Как так – я приду с оружием, на которое у меня нет ни документов, ни разрешений. Мало ли что мне за это будет. У нас лица, которые добровольно сдают оружие, боеприпасы незаконно хранящиеся, освобождаются от любой ответственности.

Но если уж человек решил хранить оружие дома, оно должно быть с пустым магазином, никак не в чехле, пусть даже самом надежном, и – самое важное! – ключи от хранилища должны быть только у владельца, но не у жены или даже сына.

Сын Виталия Филипповича, уехав из деревни, ключи от сейфа с оружием не прячет ни от отца, ни от любого другого человека, видящего сервант в домашней гостиной.

Но сыну Виталия Филипповича, очевидно, будет не до смеха – ружье он заберет у инспектора, перед этим заплатив штраф. Кстати, если законный владелец оружия совершит правонарушение, к примеру, повторно появится нетрезвым в общественном месте или и вовсе сядет пьяным за руль, разрешение аннулируют на несколько лет. А потом все заново – справки, собеседования… Кому-то покажется – слишком, дескать, кто не ошибается. Да и 12 лет за незаконное хранение. Но, пожалуй, эту тему справедливо обсуждать с теми, чей дом в момент мог взлететь на воздух или соседями, едва не попавшими под шальную пулю сорвавшегося человека. Интересно, знает ли про эти истории Виталий Филиппович…