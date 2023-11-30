Как раньше выглядела одежда белорусов? Мастера из Верхнедвинска воссоздают национальные костюмы

Новости Беларуси. Известно, что одежда, которую носили в былые времена, рассказывала об этнической принадлежности, социальном и семейном положении человека. В белорусском наряде преобладал белый цвет, а вот вышивка и сочетание элементов могли иметь свои варианты в разных регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каким был верхнедвинский строй? Этим вопросом заинтересовались мастера местного Дома ремесел и решили воссоздать национальные костюмы. На старинные образы конца XIX – начала XX века взглянула Александра Ходюкова.