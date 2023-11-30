Как раньше выглядела одежда белорусов? Мастера из Верхнедвинска воссоздают национальные костюмы
Новости Беларуси. Известно, что одежда, которую носили в былые времена, рассказывала об этнической принадлежности, социальном и семейном положении человека. В белорусском наряде преобладал белый цвет, а вот вышивка и сочетание элементов могли иметь свои варианты в разных регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каким был верхнедвинский строй? Этим вопросом заинтересовались мастера местного Дома ремесел и решили воссоздать национальные костюмы. На старинные образы конца XIX – начала XX века взглянула Александра Ходюкова.
Ткачество – основа ее жизни. Мастер Верхнедвинского районного Дома ремесел Татьяна Циро занимается возрождением национальных костюмов более 10 лет. Как выглядела одежда белорусов несколько веков назад, ей удалось узнать благодаря исследованиям этнографов и общению со старожилами, которые бережно хранят традиции. В итоге появились первые эскизы, а затем и сами наряды.
Татьяна Циро, методист Верхнедвинского районного Дома ремесел:
Узоры, к сожалению, в нашем регионе не сохранились, потому что наш район пострадал в годы Великой Отечественной войны, не сохранилось материалов, с которых можно было сделать копии. Поэтому узоры мы брали из книг.
Характерная особенность верхнедвинского строя – синий цвет. Женские юбки и сарафаны украшали кружевом, мережкой и красным геометрическим орнаментом. Мужской костюм обычно состоял из брюк и рубашки, которую носили навыпуск и перетягивали поясом.
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