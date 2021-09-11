Приехал даже «Росатом». Что показывали на Фестивале науки в ботаническом саду Минска

Новости Беларуси. Увидеть молекулы ДНК, провести эксперимент с электричеством и не только. Центральный ботанический сад 11 сентября превратился в настоящую лабораторию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В День города здесь проходит Фестиваль науки. Молодые ученые представили новейшие разработки. В программе – мастер-классы, выставки, научные шоу о природе вещей, полезные лекции. Гостей ожидали активности по естественно-научным дисциплинам, программированию, а также дегустация плодов новых сортов сельхозкультур.

Были замечены на фестивале и зарубежные гости. Госкорпорация «Росатом» представила площадку, посвященную атомным технологиям.

Владимир Горн, заместитель директора регионального центра госкорпорации «Росатом» по Восточной Европе:

Практически нет ни одной сферы сегодня ни в промышленности, ни в быту, где бы люди не сталкивались с атомными технологиями. Это и медицина, и промышленность, и энергетика, и космос, авиация – практически все сферы в том или ином смысле работают с атомом. Поэтому да, конечно, это позволяет людям понять, что атом – это прогресс, атом – это жизнь, и атом – это будущее.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Здесь представлены серьезные разработки и Академии наук и не только, вузов нашей страны. Мы ставим задачу показать в широком плане присутствующим, посетителям, что собой представляет наука, ее развитие, ее достижения. А за последнее время она сделала колоссальный прорыв.