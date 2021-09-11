Прямой эфир

Олег Новицкий поздравил Минск с МКС: пусть он всегда будет таким же ярким, красивым, как наша голубая планета

11 сентября 2021 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поздравления Минск 11 сентября принимает даже с околоземной орбиты. Наш земляк Олег Новицкий, который сейчас находится на МКС, адресовал слова главному городу Беларуси из космоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Новицкий поздравил Минск с МКС: пусть он всегда будет таким же ярким, красивым, как наша голубая планета-1

Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Желаю нашему дорогому Минску, конечно, процветания, мира. Пусть он всегда будет таким же необычным, ярким, красивым, как наша голубая планета. А наша задача – просто сохранить его для наших детей, для наших потомков. И с гордостью посещать его парки, скверы и спокойно отдыхать в городе. С праздником вас!

Олег Новицкий поздравил Минск с МКС: пусть он всегда будет таким же ярким, красивым, как наша голубая планета-4

Читайте также:

«Роскосмос» показал первое видео из модуля «Наука». Олег Новицкий вместе с Петром Дубровым открыли люки на его борт

Белорус Олег Новицкий впервые вышел в открытый космос

Космонавт Олег Новицкий: «В третий полет, когда он состоится, я буду с собой тоже брать белорусский флаг»

# День города в Минске # общество # Олег Новицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Умеем отдыхать, оказывается». Вот что говорят минчане о Дне города
11 сентября 2021 13:08

«Умеем отдыхать, оказывается». Вот что говорят минчане о Дне города

В мире таких людей всего 25. Какие рекорды собираются ставить в федерации силового экстрима Беларуси?
11 сентября 2021 13:02

В мире таких людей всего 25. Какие рекорды собираются ставить в федерации силового экстрима Беларуси?

«Они будут лучшими атлетами в мире». Спасатель из России высказался о белорусах
11 сентября 2021 12:50

«Они будут лучшими атлетами в мире». Спасатель из России высказался о белорусах