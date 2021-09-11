Олег Новицкий поздравил Минск с МКС: пусть он всегда будет таким же ярким, красивым, как наша голубая планета

Новости Беларуси. Поздравления Минск 11 сентября принимает даже с околоземной орбиты. Наш земляк Олег Новицкий, который сейчас находится на МКС, адресовал слова главному городу Беларуси из космоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Новицкий, летчик-космонавт:

Желаю нашему дорогому Минску, конечно, процветания, мира. Пусть он всегда будет таким же необычным, ярким, красивым, как наша голубая планета. А наша задача – просто сохранить его для наших детей, для наших потомков. И с гордостью посещать его парки, скверы и спокойно отдыхать в городе. С праздником вас!