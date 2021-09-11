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«Умеем отдыхать, оказывается». Вот что говорят минчане о Дне города

11 сентября 2021 13:08
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Новости Беларуси. Концерты, фестивали, спортивные соревнования и различные развлечения. В программе празднования Дня города более сотни пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Умеем отдыхать, оказывается». Вот что говорят минчане о Дне города-1

«Они будут лучшими атлетами в мире». Как спасатель из России высказался о белорусах, читайте здесь.

«Умеем отдыхать, оказывается». Вот что говорят минчане о Дне города-3

Площадка у Дворца спорта – одна из самых масштабных праздничных локаций. 11 сентября с полудня тут стартовал молодежный фестиваль, развернулся парк аттракционов (кстати, с VR-развлечениями и LEGO-городком). Есть пять концертных площадок. На главной сцене организаторы обещают выступление 26 артистов, в хедлайнерах – рэпер Серега.

«Умеем отдыхать, оказывается». Вот что говорят минчане о Дне города-5

Здорово, здорово! Празднично, на самом деле на душе хорошо. Весело. Умеем отдыхать, оказывается. Концерт прекрасный.

«Умеем отдыхать, оказывается». Вот что говорят минчане о Дне города-7

Смотрели, очень понравился, концерт хорош. 

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«Умеем отдыхать, оказывается». Вот что говорят минчане о Дне города-9

Параллельно День города отмечается во всех районах Минска. Например, в Верхнем городе с полудня стартовал фестиваль национальных культур – представители 25 стран приготовили такой подарок для белорусской столицы, которую они уже тоже считают своим домом. Там можно попробовать кухню различных стран, посмотреть на традиционные костюмы, поучаствовать в танцевальных мастер-классах.

# День города в Минске # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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