«Умеем отдыхать, оказывается». Вот что говорят минчане о Дне города

Новости Беларуси. Концерты, фестивали, спортивные соревнования и различные развлечения. В программе празднования Дня города более сотни пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Концерты, фестивали, спортивные соревнования и различные развлечения. В программе празднования Дня города более сотни пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Они будут лучшими атлетами в мире». Как спасатель из России высказался о белорусах, читайте здесь.
Площадка у Дворца спорта – одна из самых масштабных праздничных локаций. 11 сентября с полудня тут стартовал молодежный фестиваль, развернулся парк аттракционов (кстати, с VR-развлечениями и LEGO-городком). Есть пять концертных площадок. На главной сцене организаторы обещают выступление 26 артистов, в хедлайнерах – рэпер Серега.
Здорово, здорово! Празднично, на самом деле на душе хорошо. Весело. Умеем отдыхать, оказывается. Концерт прекрасный.
Смотрели, очень понравился, концерт хорош.
В мире таких людей всего 25. Какие рекорды собираются ставить в федерации силового экстрима Беларуси? Читайте здесь.
Параллельно День города отмечается во всех районах Минска. Например, в Верхнем городе с полудня стартовал фестиваль национальных культур – представители 25 стран приготовили такой подарок для белорусской столицы, которую они уже тоже считают своим домом. Там можно попробовать кухню различных стран, посмотреть на традиционные костюмы, поучаствовать в танцевальных мастер-классах.