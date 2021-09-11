«Умеем отдыхать, оказывается». Вот что говорят минчане о Дне города

Новости Беларуси. Концерты, фестивали, спортивные соревнования и различные развлечения. В программе празднования Дня города более сотни пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Площадка у Дворца спорта – одна из самых масштабных праздничных локаций. 11 сентября с полудня тут стартовал молодежный фестиваль, развернулся парк аттракционов (кстати, с VR-развлечениями и LEGO-городком). Есть пять концертных площадок. На главной сцене организаторы обещают выступление 26 артистов, в хедлайнерах – рэпер Серега.

Здорово, здорово! Празднично, на самом деле на душе хорошо. Весело. Умеем отдыхать, оказывается. Концерт прекрасный.

Смотрели, очень понравился, концерт хорош. В мире таких людей всего 25. Какие рекорды собираются ставить в федерации силового экстрима Беларуси? Читайте здесь.