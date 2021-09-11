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Александр Турчин на «Бульбяным фэсце»: люблю драники, но их хорошо приготовить надо, чтобы они вкусные были

11 сентября 2021 13:50
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Новости Беларуси. На «Бульбяны фэст» 11 сентября приглашают аграрии Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин на «Бульбяным фэсце»: люблю драники, но их хорошо приготовить надо, чтобы они вкусные были-1

Фестиваль-ярмарку впервые принял агрогородок Дещенка Узденского района. В местной школе находится единственный в стране музей картофеля. Неслучайно, что главные герои праздника – сами школьники.

Александр Турчин на «Бульбяным фэсце»: люблю драники, но их хорошо приготовить надо, чтобы они вкусные были-4

А среди гостей фермеры, ученые и просто любители блюд из «второго хлеба». Всенародно любимую сельхозкультуру увековечили в бронзе. В агрогородке открыли памятный знак картофелю.

Александр Турчин на «Бульбяным фэсце»: люблю драники, но их хорошо приготовить надо, чтобы они вкусные были-7

Владислав Иванов, учащийся дещенского детского сада-средней школы:
Лучше всего для отваривания походят сорта Скарб и Королева Анна. На зажарку я бы взял сорт Бриз. Сорта Першацвет и Родрига лучше всего подходят для заморозки, зажарки, варки для салата.

Александр Турчин на «Бульбяным фэсце»: люблю драники, но их хорошо приготовить надо, чтобы они вкусные были-10

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
В текущем году это локальное мероприятие, но я просто уверен, что в будущем он перерастет в масштабный праздник. Если не международного масштаба, то республиканского, так это точно. Вот для меня лично вкус жареной картошечки с лучком, а если еще грибов добавить – так это вообще просто замечательно. Ну, и драники. Но драники хорошо приготовить надо, чтобы они вкусные были.

Александр Турчин на «Бульбяным фэсце»: люблю драники, но их хорошо приготовить надо, чтобы они вкусные были-13

В эти дни активно убирают урожай картофеля. Всего в планах аграриев страны накопать почти шесть миллионов тонн второго хлеба.

# Фестиваль # общество # Александр Турчин # Владислав Иванов # Фотофакт

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