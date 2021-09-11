Александр Турчин на «Бульбяным фэсце»: люблю драники, но их хорошо приготовить надо, чтобы они вкусные были

В ладислав И ванов, учащийся д ещенского детского сада-средней школы: Лучше всего для отваривания походят сорта Скарб и Королева Анна. На зажарку я бы взял сорт Бриз. Сорта Першацвет и Родрига лучше всего подходят для заморозки, зажарки, варки для салата.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

В текущем году это локальное мероприятие, но я просто уверен, что в будущем он перерастет в масштабный праздник. Если не международного масштаба, то республиканского, так это точно. Вот для меня лично вкус жареной картошечки с лучком, а если еще грибов добавить – так это вообще просто замечательно. Ну, и драники. Но драники хорошо приготовить надо, чтобы они вкусные были.