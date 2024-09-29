Придыбайло: главная задача союзного медиахолдинга – чтобы не было тупых мифов, что такое Россия и Беларусь

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Константин Придыбайло.

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:

На мой взгляд, это должна быть горизонтальная структура в плане взаимодействия. Сейчас невозможно построить организацию сверху. Даже взять, как изменились медиа Беларуси после 2020 года, как изменились медиа в России после 2022 года. Исчезла конкуренция по факту. Да, все смотрят на цифры – это прикольно, классно. Но все понимают – задача одна. Мы сейчас в такой ситуации, мы воюем, вы отстаивали целостность своей страны, независимость. Мы сейчас это делаем в рамках России. Плюс мы единым фронтом стоим. Союзный медиахолдинг, на мой взгляд, должен быть построен именно на горизонтальных отношениях.

Мне не хватает белорусских взглядов в российских медиа и одновременно российского взгляда в белорусских, поэтому должно быть в такой форме. И, конечно, это не классические медиа. Это новые медиа по разным темам.

17 сентября было недавно. Как его воспринимают в России? О нем вообще не знают. Когда я говорил везде, что сегодня у белорусов праздник, на меня смотрели: какой праздник? Я говорю: вы чего?! Красная армия воссоединилась – это часть нашей общей истории. Что делают наши оппоненты? Они эту историю переписывают. Они говорят, что Красная армия оккупировала Беларусь и так далее. Над этим надо работать.

Главная задача союзного медиахолдинга, вообще медиа России и Беларуси – чтобы в Беларуси не было тупых мифов и непонимания, что такое Россия. И наоборот.