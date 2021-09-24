В Минске закончился сезон фонтанов. Как их сохраняют зимой?

Новости Беларуси. В Минске завершился сезон работы фонтанов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем, без прощального шоу для широкой публики. Лишь по просьбе нашей съемочной группы, навстречу зиме взмыли в небо бурлящие струи.

На многих из рукотворных гейзерах есть датчики, которые автоматически реагируют на угрозы погоды и блокируют запуск струй. Противопоказаны для фонтанов: сильные осадки, температура воздуха ниже +10 градусов, усиление ветра более 10 м/с. А в Минске именно из-за этого 24 сентября объявлен оранжевый уровень опасности. Теперь фонтаны ожидает консервация на зиму.

Василий Бахар, начальник участка по эксплуатации городских фонтанов УП «Минскзеленстрой»:

Традиционно у нас уже принято: последняя пятница апреля – включение, и последняя пятница сентября – выключение. Когда переходит в режим консервации, мы все форсунки закручиваем стрейчем, чтобы на дне живность туда не попадала, и при помощи пульта управления мы его медленно опускаем на платформу. Я считаю, самый популярный фонтан – это возле Дворца спорта, потому что там в жару собирается очень много народу. Мне кажется, он самый удачный и красивый.

Всего в столице только на балансе «Зеленстроя» действует порядка четырех десятков фонтанов. Самая большая чаша у того, что размещен у Оперного театра, самые высокие струи – до 30 метров – на озере у парка Победы и у сквера Янки Купалы. Последний по праву носит титул самого зрелищного: по вечерам конструкция превращает акваторию Свислочи в светомузыкальные шоу.