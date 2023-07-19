Цуран о «Промтехмонтаже»: несмотря на санкции, руководство предприятий ищет возможности для загрузки

Новости Беларуси. Кадровые вопросы, социальная поддержка и экономическое развитие города. Заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран встретился с трудовым коллективом филиала Минского завода технологических металлоконструкций предприятия «Промтехмонтаж», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мероприятие прошло в формате диалога. Среди тем, волнующих работников – социальное обеспечение, вопросы организации работы учреждений образования и здравоохранения, а также экономическая и культурная жизнь города. Кроме того, на встрече присутствовали представители правового и кадрового консультирования, адвокаты и нотариусы, у которых можно было получить необходимую информацию, не отрываясь от производства.

Николай Азаренко, заместитель директора филиала Минского завода технологических металлоконструкций ОАО «Промтехмонтаж»:

Людей интересует прежде всего экономическое развитие Минска. Будет развитие экономическое – мы будем получать заказы. Сейчас делаем заказ достаточно большой и сложный. Это на объект «Северный берег». Все о нем, наверное, жители Минска слышали, сейчас он начинает только строиться. Активно идет поставка туда металлоконструкций.



Фото: сайт Мингорисполкома

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

По части экономики можно сказать, что организация достаточно устойчива. Прежде всего связано это с тем, что имеются объемы как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации. Несмотря на санкции, руководство организации предприятий Минска ищет возможности для загрузки предприятий, такие варианты есть.