Как пекут для военнообязанных на передвижном хлебозаводе? Побывали на белорусском полигоне

Новости Беларуси. Подвижный механизированный хлебозавод развернули на одном из белорусских полигонов в ходе комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Подвижный механизированный хлебозавод развернули на одном из белорусских полигонов в ходе комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В сутки в полевых условиях может производиться до 6 тонн готового продукта. К хлебному замесу допущены лишь военнообязанные запаса, которые были или остаются профессиональными пекарями, технологами пищевой отрасли, кондитерами и поварами.
Несмотря на то что кормить людей для них – привычное дело, здесь все по-другому. К армейской рецептуре и условиям адаптировались быстро.
Павел Юрченко, военнообязанный:
Сегодня был мой первый раз, когда начали печь хлеб. Рецептура здесь несложная, состав: мука пропорционально – 80 килограмм на закладку в одну печь, 60 упаковок дрожжей, 1-2 килограмма соли и 200 грамм лимонной кислоты. То есть рецептура довольно простая, в любых домашних условиях можно сделать, замешать. Научились мы все здесь уже по ходу процесса.
Так что личный состав, который участвует в проверке боевой готовности, без свежего хлеба не остается. При необходимости такой хлебозавод может работать в механизированном режиме и ускоренном темпе. Причем на вкусовые качества готового продукта это практически не влияет.