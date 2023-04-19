Как пекут для военнообязанных на передвижном хлебозаводе? Побывали на белорусском полигоне

Новости Беларуси. Подвижный механизированный хлебозавод развернули на одном из белорусских полигонов в ходе комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сутки в полевых условиях может производиться до 6 тонн готового продукта. К хлебному замесу допущены лишь военнообязанные запаса, которые были или остаются профессиональными пекарями, технологами пищевой отрасли, кондитерами и поварами.

Несмотря на то что кормить людей для них – привычное дело, здесь все по-другому. К армейской рецептуре и условиям адаптировались быстро.

Павел Юрченко, военнообязанный:

Сегодня был мой первый раз, когда начали печь хлеб. Рецептура здесь несложная, состав: мука пропорционально – 80 килограмм на закладку в одну печь, 60 упаковок дрожжей, 1-2 килограмма соли и 200 грамм лимонной кислоты. То есть рецептура довольно простая, в любых домашних условиях можно сделать, замешать. Научились мы все здесь уже по ходу процесса.