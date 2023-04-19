Акция «Цветы Великой Победы» стартовала в Минске. Накануне 9 Мая белорусы почтят память погибших в годы войны

Новости Беларуси. Подвиг дедов и прадедов, освободивших родную землю от немецко-фашистских захватчиков, – то, что объединяет белорусов всех поколений. Активисты студотрядовского движения БРСМ 19 апреля почтили память бойцов, сражавшихся за мирное небо в годы Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты столичных вузов возложили цветы к монументу Победы в Минске. У Вечного огня было положено начало акции «Цветы Великой Победы». Она направлена на консолидацию белорусов через память к истории и сохранение героических традиций.

Марина Мащиц, студентка Белорусского государственного университета:

В рамках проекта «30 дней до Победы» стартовало такое масштабное возложение цветов. На самом деле, это очень важно, потому что мы не застали этих страшных времен. Молодежь обязана понимать и осознавать важность этих событий.

Илья Довжик, студент Белорусского национального технического университета:

Я являюсь бойцом студенческого отряда. Каждый отряд назван в честь Героя Советского Союза, тем самым чтится каждый, кто погиб на этой земле, защищая нашу Родину.

Роман Бондарук, первый секретарь Минской городской организации ОО «БРСМ»:

Минская городская организация реализовывает ряд мероприятий в преддверии 9 Мая, Дня Победы. Конечно же, для каждого белоруса данный день значим. В соответствии с этим, наша молодежь заранее возлагает цветы к монументам. Они возведены в честь Победы тех воинов, которые отдали жизнь ради мирного неба.