Никто не забыт, и ничто не забыто. Белорусов ждёт Год исторической памяти

Новости Беларуси. Нас ждет Год исторической памяти , сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каким смыслом будут наполнены эти 12 месяцев, еще предстоит узнать. Но, наверное, можно сказать, что этот год закольцует усилия Беларуси в этом направлении. Ведь сохранить память о некоторых событиях для нас – это настоящее дело чести.

Ольга Коршун, СТВ:

В первую очередь мы готовы отстоять своих героев, которые защищали родину во время Великой Отечественной войны. До сих пор в Беларуси проводят перезахоронения солдат и мирных жителей, которые погибли в 1940-е годы. В 2021 году мы приняли законопроект о геноциде белорусского народа в годы войны и готовы защищать свою историю и Победу на мировой арене. А еще приходим уже полсотни лет в Брестскую крепость. Именно столько исполнилось мемориалу в 2021 году. А это значит, что память живет не в одном поколении победителей. 17 сентября отметили День народного единства. И это не только про 1939 год и воссоединение западных земель с БССР. Это и про нас настоящих, и про новый уровень нашей государственности.