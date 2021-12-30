Спасатели столкнулись со сложностями. Рассказываем, что сейчас происходит на месте трагедии в Полоцком районе

Новости Беларуси. В Полоцком районе почти сутки ищут утонувших подростков. Двое мальчишек провалились под лед на Западной Двине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В операции задействованы сотрудники ОСВОД, спасательных отрядов из Витебска, Минска и Могилева. Задействовано 11 единиц спецтехники.

Решили проверить толщину льда. В Полоцком районе ищут двух утонувших детей – подробности здесь.

Ближе к 12:00 было решено сократить территорию поисков – изначально она была около трех километров по течению реки. Работы осложнены тем, что на реке разная глубина: от 1,5 до 4 метров.