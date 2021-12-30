Спасатели столкнулись со сложностями. Рассказываем, что сейчас происходит на месте трагедии в Полоцком районе
Новости Беларуси. В Полоцком районе почти сутки ищут утонувших подростков. Двое мальчишек провалились под лед на Западной Двине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В операции задействованы сотрудники ОСВОД, спасательных отрядов из Витебска, Минска и Могилева. Задействовано 11 единиц спецтехники.
Решили проверить толщину льда. В Полоцком районе ищут двух утонувших детей – подробности здесь.
Ближе к 12:00 было решено сократить территорию поисков – изначально она была около трех километров по течению реки. Работы осложнены тем, что на реке разная глубина: от 1,5 до 4 метров.
Александр Мясоедов, председатель Витебской областной организации ОСВОД:
Поиск проводится водолазами. Потому что другими средствами – сонаром – сложно обнаружить детей. Все проводится на ощупь. Видимость ограничена. Видимость на уровне вытянутой реки. Поэтому все проходит на ощупь. Затрудняет положение течение. И места, где под берегом кустарники – водолаз не везде может пройти.
Накануне днем ребята праздновали день рождения. Позже пошли кататься на тюбинге на горку у реки. Именинник – 10-летний мальчик – решил проверить толщину льда и провалился в воду. Его 12-летний друг пытался помочь выбраться, однако также оказался в воде. Девочка, которая находилась с ними, бросилась искать помощь. Прибежал ее старший брат. Проплыв примерно полкилометра, мальчишек он не обнаружил.
Сергей Маркевич, заместитель начальника Витебского областного управления МЧС:
Наши психологи оказывают посильную помощь семьям погибших. Работали вчера, продолжают работать и сегодня. Чтобы как-то хоть поддержать людей в тяжелую минуту.
Поисковые работы будут продолжаться. На месте развернут оперативный штаб.