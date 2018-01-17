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При виде снежинок верблюд Вася заметно оживляется: как переносят метель обитатели Минского зоопарка

17 января 2018 20:37
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Новости Беларуси. Если одним снег приносит дополнительные неудобства, то другие, казалось бы, заждались того момента, когда же зима вступит в свои права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нас такая погода не пугает»: как коммунальщики справляются с последствиями метели

При виде снежинок верблюд Вася заметно оживляется: как переносят метель обитатели Минского зоопарка-1

Двугорбым иностранцем зимняя сказка на удивление пришлась по душе. При виде морозных пушинок верблюд Вася заметно оживляется. Энтузиазм разделяет и его подруга Яшма.

При виде снежинок верблюд Вася заметно оживляется: как переносят метель обитатели Минского зоопарка-4

А вот белорусского соседа, пожалуй, не удивить.

При виде снежинок верблюд Вася заметно оживляется: как переносят метель обитатели Минского зоопарка-7

Зато у всех обитателей в такую погоду приятные бонусы.

При виде снежинок верблюд Вася заметно оживляется: как переносят метель обитатели Минского зоопарка-10

Наталья Мыслейко, методист Минского зоопарка:
Нашим копытным мы даем сено, сейчас нам привезли очень много елок. Они питаются хвоей, восстанавливают свой баланс фитонцидов. И, конечно же, получают очень большое количество питательных веществ и витаминов.

При виде снежинок верблюд Вася заметно оживляется: как переносят метель обитатели Минского зоопарка-13

Наблюдать по-настоящему зимние пейзажи белорусы смогут в ближайшие дни. По данным Гидромета, январь пока не собирается на попятную. Сильный снег и порывистый ветер прогнозируют во всех регионах страны.

При виде снежинок верблюд Вася заметно оживляется: как переносят метель обитатели Минского зоопарка-16

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# общество # Погода в Беларуси # Зоопарк # Фотофакт # Наталья Мыслейко

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