При виде снежинок верблюд Вася заметно оживляется: как переносят метель обитатели Минского зоопарка

Новости Беларуси. Если одним снег приносит дополнительные неудобства, то другие, казалось бы, заждались того момента, когда же зима вступит в свои права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Нас такая погода не пугает»: как коммунальщики справляются с последствиями метели

Двугорбым иностранцем зимняя сказка на удивление пришлась по душе. При виде морозных пушинок верблюд Вася заметно оживляется. Энтузиазм разделяет и его подруга Яшма.

А вот белорусского соседа, пожалуй, не удивить.

Зато у всех обитателей в такую погоду приятные бонусы.

Наталья Мыслейко, методист Минского зоопарка:

Нашим копытным мы даем сено, сейчас нам привезли очень много елок. Они питаются хвоей, восстанавливают свой баланс фитонцидов. И, конечно же, получают очень большое количество питательных веществ и витаминов.