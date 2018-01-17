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«Нас такая погода не пугает»: как коммунальщики справляются с последствиями метели

17 января 2018 20:33
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Новости Беларуси. Коммунальщикам метель проблем пока не создает: почти полтысячи рабочих (только в Минске) убирали снежные завалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Несет машину, трудно ехать». Из-за метели в Беларуси резко возросло количество ДТП

«Нас такая погода не пугает»: как коммунальщики справляются с последствиями метели-1

На отсутствие работы мастера не жалуются, но и на внезапную зиму – тоже.

«Нас такая погода не пугает»: как коммунальщики справляются с последствиями метели-4

Рабочие:
Мы готовы, видите – чистим. Это же моя работа! Поэтому готовы.

«Нас такая погода не пугает»: как коммунальщики справляются с последствиями метели-7

Мы и до снега работаем, и когда снег выпадает работаем. Машины ездят, посыпают солью дороги.

«Нас такая погода не пугает»: как коммунальщики справляются с последствиями метели-10

Круглосуточно, а теперь и усиленно, работают дорожники. Улицы Минска убирают почти 400 единиц специальной техники (это вдвое больше, чем в обычный день).

«Нас такая погода не пугает»: как коммунальщики справляются с последствиями метели-13

Олег Лукашенко, заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию улично-дорожной сети «Горремавтодора»:
Нас такая погода не пугает. Чрезвычайных ситуаций пока не возникает, работаем в штатном режиме. Если погодные условия ухудшатся, мы дополнительно выведем спецтехнику, людей.

«Нас такая погода не пугает»: как коммунальщики справляются с последствиями метели-16

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# общество # Погода в Беларуси # Коммунальное хозяйство # Фотофакт # Олег Лукашенко

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