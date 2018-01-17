«Нас такая погода не пугает»: как коммунальщики справляются с последствиями метели

Новости Беларуси. Коммунальщикам метель проблем пока не создает: почти полтысячи рабочих (только в Минске) убирали снежные завалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Несет машину, трудно ехать». Из-за метели в Беларуси резко возросло количество ДТП

На отсутствие работы мастера не жалуются, но и на внезапную зиму – тоже.

Рабочие:

Мы готовы, видите – чистим. Это же моя работа! Поэтому готовы.

Мы и до снега работаем, и когда снег выпадает работаем. Машины ездят, посыпают солью дороги.

Круглосуточно, а теперь и усиленно, работают дорожники. Улицы Минска убирают почти 400 единиц специальной техники (это вдвое больше, чем в обычный день).