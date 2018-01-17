«Несет машину, трудно ехать». Из-за метели в Беларуси резко возросло количество ДТП

Новости Беларуси. В Беларуси на смену морозам пришла метель и сильный ветер. Из-за снегопада 17 января серьезно затруднено движение на многих дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В вечерний час пик центр Минска встал в 8-балльных пробках. Ситуация нормализуется, однако коммунальщикам предстоит работать круглосуточно. Только в столице на улицы выведено более 400 единиц спецтехники и сотни дворников.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Нынешнюю зиму уже успели прозвать самой бесснежной. Но выпавшие осадки будто намекают: январь еще рано списывать со счетов. Снег не прекращается с самого утра, а оранжевый уровень опасности синоптики объявили еще накануне.

Первыми реванш зимы на себе ощутили автомобилисты. Кардинально снежная перезагрузка на дорожную обстановку не повлияла, однако заставила тех, кто сегодня за рулем, понервничать лишний раз. В Минске фиксировались 6-балльные пробки.