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При участии председателя правительства Сербии и премьер-министра Беларуси в Минске открыли новый торговый комплекс

27 января 2017 10:38
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Новости Беларуси. 27 января при участии председателя правительства Сербии и премьер-министра Беларуси в Минске официально открыли один из крупнейших торговых комплексов. Он является частью сербского инвест-проекта «Маяк Минска».

В новым торговом центре будут представлены как белорусские, так и мировые бренды. Некоторые, кстати, придут к нам впервые. Кроме того, комплекс создаст и новые рабочие места. По прогнозам, до конца года трудиться здесь будут пять тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Международное сотрудничество # Беларусь-Сербия

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