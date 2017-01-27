Трехмерное изображение Луны за авторством белорусских астрономов попало в Кембриджский учебник

Новости Беларуси. Белорусские астрономы попали в Кембриджский учебник. Фотографии опубликовали в книге «Снять Луну». Она посвящена различным способам астрономической фотосъемки спутника Земли.

Уникальность белорусских снимков в том, что астрономы предложили взглянуть на небесное тело в 3D-очках. Для этого было сделано множество снимков из разных точек. На полученное изображение с помощью специальной программы наложили стереоэффекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрия Горячко, астроном-любитель:

Фотографии снимались с помощью телескопа. Это стереофотография, у нее есть своя специфика. Чтобы снять объект в стерео, нужно снять сразу с двух разных точек. И мы подловили два момента, когда она была в таком положении. И через месяц повернулась в такое положение. И два изображения были смещены в одну картинку.

Эта работа целого коллектива авторов. Благодаря им можно увидеть трехмерное изображение Луны со всеми ее кратерами и морями.