Спецкор СТВ Ольга Петрашевская удостоена награды Госинспекции охраны животного и растительного мира

Новости Беларуси. Очередная награда в копилке телеканала СТВ. В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь отметили работу журналистов, которые вместе с инспекторами выходили в порой небезопасные рейды, чтобы затем рассказать об этом в статьях и репортажах.

Награду получила и специальный корреспондент СТВ Ольга Петрашевская за материал, вышедший в программе «Картина мира» на канале «РТР-Беларусь». Ей удалось разговорить браконьера, который перед этим незаконно отстреливал животных прямо в совхозном поле, и на себе прочувствовать прелести ночного дежурства.