Спецкор СТВ Ольга Петрашевская удостоена награды Госинспекции охраны животного и растительного мира
Новости Беларуси. Очередная награда в копилке телеканала СТВ. В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь отметили работу журналистов, которые вместе с инспекторами выходили в порой небезопасные рейды, чтобы затем рассказать об этом в статьях и репортажах.
Награду получила и специальный корреспондент СТВ Ольга Петрашевская за материал, вышедший в программе «Картина мира» на канале «РТР-Беларусь». Ей удалось разговорить браконьера, который перед этим незаконно отстреливал животных прямо в совхозном поле, и на себе прочувствовать прелести ночного дежурства.
Ольга Петрашевская, специальный корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:
Снимать инспекторов природоохраны телевизионщикам не просто очень интересно, но и банально удобно. Потому что эти люди работают 24 часа в сутки. И все время восхищаешься отсутствием профессионального цинизма. Ты никогда не услышишь комментарий только в разрезе нанесенного ущерба либо правонарушения. Инспекторам по-человечески жаль животных, и это невозможно сыграть. О таких людях приятно и очень почетно рассказывать, поэтому мне сегодня, как, я уверена, моим коллегам очень лестно держать в руках эту награду.
Браконьеры в Беларуси стали реже выходить на нелегальные тропы. От незаконного промысла отказался примерно каждый пятый охотник. А вот нарушений в сфере лесопользования, напротив, стало больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.