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От ржи в пробирке до зеркал для космических исследований: НАН выбрала топ-10 актуальных разработок ученых Беларуси

27 января 2017 06:14
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Новости Беларуси. Рожь в пробирке, восстановление нервных клеток и уникальные зеркала для космических исследований – Академия наук выбрала топ-10 актуальных разработок белорусских ученых. В числе самых прорывных – технология, которая позволяет диагностировать онкологические опухоли на ранней стадии.

Список лучших опубликовали в преддверии Дня белорусской науки – по традиции его отмечают в последнее воскресенье января. 27 января свои новшества продемонстрируют ученые и исследователи со всей страны – всего более 5 сотен разработок. К слову, с праздником белорусских Эйнштейнов поздравят даже из космоса – свои видео-пожелания на землю отправит Олег Новицкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика # Государственная политика в области науки

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