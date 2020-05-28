«При приземлении стопа должна становиться вся». Как безопасно прыгать на батутах

Анастасия Макеева, корреспондент:

Пришло лето – время улетных каникул! Для этого – достаточно просто прийти на батуты. Однако помните, что ваш экстремальный рейс должен быть максимально безопасным.

Илья Бушмакин, тренер, мастер спорта по прыжкам на батуте:

Ты чувствуешь свободное падение, как будто под тобой ничего нет. Это длится несколько секунд, но это настолько завораживает, что прямо ух!

Высший пилотаж! Батуты манят не только детей, но и, что греха таить, родителей. Это захватывающий фитнес для всех мышц, невероятный драйв и молодость. Антон Лукашевич, инструктор по батутам:

Занимаюсь экстремальными видами спорта и я нигде такой координации не мог научиться, как на батутах, потому что это очень ощутимо.

Илья Бушмакин:

Сам себе режиссер, сам что-то можешь пробовать и предлагать тренеру, а он уже тебя наставляет, подсказывает, как лучше, как быть увереннее. Здесь как в машине, ты должен регулировать все, контролировать и чувствовать, насколько сильно ты можешь высоко прыгать.

Но подготовиться к полету нужно основательно. Это как научиться плавать или кататься на велосипеде. И если у взрослых нет времени на объяснения, выручат инструкторы. Пары тренировок вполне достаточно, чтобы прочувствовать силу прыжков и воздушные габариты. Плечи и спинку держим ровно. Начинаем.

Илья Бушмакин:

При приземлении стопа должна становиться вся, при толчке стопу надо от пятки и к носку поднимать. Вот такие движения – подавливаешь. Самое главное, когда вы прыгаете немножко выше, останавливаться нужно не резко, не такими движениями, потому что могут заболеть ноги, могут подкоситься и можете упасть.

Антон Лукашевич:

Когда преодолеваешь страх, то становится легко, потому что из-за страха люди подставляют руки не в те моменты, когда это нужно делать. Из-за страха, когда они начинают прыгать, передумывают в момент прыжка, какой они трюк хотели сделать, и разгруппировываются. Можно просто в воздухе развернуться на спину или на бочок, это происходит быстро и обезопасит падение. Сам батут по себе мягкий, когда ты падаешь на бочок, ты сразу же так вылетаешь.

Главное понимать, что батуты – не игрушка. Только за прошлый год по собственной вине к травматологам обратилось 2300 пациентов. Как правило, экстренный вызов происходит уже тогда, когда проблема в самом разгаре. Подвох в том, что легкий ушиб на батуте зачастую воспринимается не всерьёз. На самом деле, травма коварная. Требуется МРТ и, порой, месячный покой. Дмитрий Тесаков, ведущий научный сотрудник ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии», главный внештатный детский ортопед Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Происходит накопление ударной силы, которая идет навстречу друг другу по позвоночнику, происходит мощнейшее кровоизлияние и венозная сеть, которая характерна для позвонков, нарушается. Может развиться искривление позвоночника, могут подвернуться пальцы стоп, повреждается коленный сустав.