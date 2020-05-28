Его назвали Симба, он очень ласковый и любопытный. Больного лисёнка выходили в зоопарке в Гродно

Новости Беларуси. Добрые новости из Гродно. Работники зоопарка выходили больного лисенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малыш попал к ним полтора месяца назад в крайне тяжелом состоянии, а сегодня он уже с удовольствием играет и ест с большим аппетитом.

Рыжего малыша люди нашли возле фермы, пожалели и принесли в зоопарк. У него было истощение, рахит, гидроцефалия и другие заболевания. В дикой природе животное не выжило бы. Кстати, из-за большой головы и маленького туловища детенышу дали «львиное имя» Симба.

Первое время лисенку нужен был уход 24 часа. Работники зоопарка даже забирали его на ночь домой, чтобы не нарушать режим кормления и терапии. Со временем Симба окреп и сейчас с удовольствием познает окружающий мир, ему даже устраивают прогулки по территории. Работники отмечают, что лисенок очень любопытный и ласковый, а еще узнает всех, кто его спасал и радуется им каждое утро, как щенок.

Елена Комарец, ветврач Гродненского зоопарка:

Животное выпустить в природу нельзя, потому что лисенок полностью привык к людям, он не сможет жить самостоятельно. Если у него характер с половой зрелостью не испортится, возможно, он останется у нас контактным животным, которое будет работать на выезде, с детками с особенностями, потому что такие животные очень хорошо помогают в этой работе.

Таких историй в Гродненском зоопарке немало. Например, осоеда Осю год назад жители Лиды нашли птенцом у себя на участке. Не так давно принесли совенка, зайчат и утку со сломанным крылом.