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Они охраняют рубежи страны. Белорусские пограничники отмечают профессиональный праздник

28 мая 2020 06:49
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Новости Беларуси. В 2020 году в условиях пандемии границы по всему миру в буквальном смысле оказались на замке. А от пограничных служб в этой непростой эпидемиологической обстановке потребовалось принятие во многом беспрецедентных мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не остались в стороне и защитники белорусских рубежей. Фактически именно они стали первым заслоном на пути коронавируса. И сегодня, 28 мая, военнослужащие в зеленых фуражках принимают заслуженные поздравления.

У них профессиональный праздник – День пограничника.

Они охраняют рубежи страны. Белорусские пограничники отмечают профессиональный праздник-1

Протяженность госграницы нашей страны – более 3500 километров. Держать под контролем такую территорию помогают современные технологии и новейшее оборудование. Под охраной белорусов и участок со странами ЕС, который одновременно внешняя граница Союзного государства. Наши рубежи и общая союзная граница считаются одними из самых безопасных и охраняемых в мире.

Они охраняют рубежи страны. Белорусские пограничники отмечают профессиональный праздник-4

Они охраняют рубежи страны. Белорусские пограничники отмечают профессиональный праздник-6

Праздничные мероприятия пройдут сегодня во всех соединениях и частях. По традиции, они начнутся с возложения цветов к памятникам и обелискам.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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