Они охраняют рубежи страны. Белорусские пограничники отмечают профессиональный праздник

Новости Беларуси. В 2020 году в условиях пандемии границы по всему миру в буквальном смысле оказались на замке. А от пограничных служб в этой непростой эпидемиологической обстановке потребовалось принятие во многом беспрецедентных мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не остались в стороне и защитники белорусских рубежей. Фактически именно они стали первым заслоном на пути коронавируса. И сегодня, 28 мая, военнослужащие в зеленых фуражках принимают заслуженные поздравления.