Президент Беларуси: «Пограничная служба – одна из самых престижных и ответственных, она под силу лишь настоящим патриотам»

Новости Беларуси. День пограничника отмечают 28 мая в Беларуси. По доброй традиции, во всех соединениях и частях защитники рубежей почтут память героев Великой Отечественной войны – тех, кто первыми сдерживал удар врага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они охраняют рубежи страны. Белорусские пограничники отмечают профессиональный праздник

Сейчас протяженность госграницы нашей страны – более 3500 километров. В ее охране помогают современные технологии и новейшее оборудование. Особое внимание западному участку – внешней границе Союзного государства. Командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с профессиональным праздником поздравил Президент Беларуси.