При партии «Белая Русь» появился экспертно-аналитический центр

Экспертно-аналитический центр создан при партии «Белая Русь». Ее состав мобильный – до десяти человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это историки, экономисты, политологи, социологи, философы, культурологи. Первая встреча тех, кто входит в своеобразное интеллектуально генерирующее ядро, состоялась сегодня, 6 декабря. Благодаря им можно будет более глубоко осмыслить социально-экономические, общественно-политические и духовно-нравственные процессы в обществе. Эксперты особое внимание уделят разработке стратегии развития партии. Многие шаги просчитают на годы вперед. В ближайших планах – подготовка единой программы к предстоящей электоральной кампании.

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Мы приближаемся к электоральной кампании, единому дню голосования. Белорусская партия «Белая Русь» активно принимает участие в этой работе. И одна из задач, которую мы должны решить, – это обеспечить наших кандидатов в депутаты программой партии, теми смыслами, которые будут объединять всех выдвиженцев от белорусской партии «Белая Русь».

В последующем идеи и смыслы экспертно-аналитического центра могут использоваться не только партией «Белая Русь», но и в больших масштабах: государством и современным гражданским обществом.