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В Беларуси ожидаются гололедица и туманы – объявлен жёлтый уровень опасности

06 декабря 2023 09:02
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Более двух тысяч работников и 160 единиц техники задействовано на уборке минских дворов от снега. Привлечены и альпинисты: они очищают кровли от наледи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси ожидаются гололедица и туманы – объявлен жёлтый уровень опасности-1

А вот работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети идут в круглосуточном режиме. Во время обильных снегопадов из парка выходит более 900 единиц спецтехники в том числе для вывоза снега. Сегодня осадки по Беларуси пройдут лишь местами. Желтый уровень погодной опасности объявлен из-за туманов и гололедицы.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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