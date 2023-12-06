В Беларуси ожидаются гололедица и туманы – объявлен жёлтый уровень опасности

Более двух тысяч работников и 160 единиц техники задействовано на уборке минских дворов от снега. Привлечены и альпинисты: они очищают кровли от наледи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети идут в круглосуточном режиме. Во время обильных снегопадов из парка выходит более 900 единиц спецтехники в том числе для вывоза снега. Сегодня осадки по Беларуси пройдут лишь местами. Желтый уровень погодной опасности объявлен из-за туманов и гололедицы.