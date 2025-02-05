Прямой эфир

При ошибке робот может даже «умереть». В Минске открыли новый практико-ориентированный корпус БГМУ

05 февраля 2025 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

При ошибке робот может даже «умереть». В Минске открыли новый практико-ориентированный корпус БГМУ-2

В столице открылся новый практико-ориентированный корпус Белорусского медицинского университета. В нем разместили современные лаборатории, 3D-аппараты и инновационные симуляторы. В них уже планируют занятия для абитуриентов и студентов вуза. Здание – трехэтажное. Обойти его за раз – дело нелегкое. Тем более, что везде есть на что посмотреть.

При ошибке робот может даже «умереть». В Минске открыли новый практико-ориентированный корпус БГМУ-4

Так выглядит комната для оказания первой медицинской помощи. Помещение просторное. Оборудования в нем почти нет. И неспроста. Это имитация обычной улицы, где можно полагаться только на себя. Самое главное не растеряться и помочь человеку до приезда скорой.

При ошибке робот может даже «умереть». В Минске открыли новый практико-ориентированный корпус БГМУ-6

Оксана Теслова, начальник Симуляционно-аттестационного центра высшего образования Белорусского государственного медицинского университета:
Казалось бы, простой симулятор, но в нем заложено несколько программ. Их можно включать, моделировать различные ситуации – и реанимацию, и транспортировку, и осмотр, и ожидание машины скорой помощи. Много можно сделать процедур, которые входят в оказание первичной медицинской помощи. 

При ошибке робот может даже «умереть». В Минске открыли новый практико-ориентированный корпус БГМУ-8

Все максимально приближено к реальным условиям. Умение действовать уверенно даже в самой стрессовой ситуации для врача – важный навык.

Подробности в видео. 

# Студенты # Медицина # Технологии # БГМУ

Другие новости рубрики

Все новости
Королевский Jaguar, легендарный Packard и самая большая коллекция Mercedes! Побывали на выставке в «Великом камне»
05 февраля 2025 06:41

Королевский Jaguar, легендарный Packard и самая большая коллекция Mercedes! Побывали на выставке в «Великом камне»

155-летний каменный храм пророка Илии никогда не закрывался! Узнали историю белорусской святыни
05 февраля 2025 06:36

155-летний каменный храм пророка Илии никогда не закрывался! Узнали историю белорусской святыни

Как жили белорусы, когда не было умной техники? Расскажут в бешенковичском краеведческом музее
05 февраля 2025 06:35

Как жили белорусы, когда не было умной техники? Расскажут в бешенковичском краеведческом музее