При ошибке робот может даже «умереть». В Минске открыли новый практико-ориентированный корпус БГМУ

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В столице открылся новый практико-ориентированный корпус Белорусского медицинского университета. В нем разместили современные лаборатории, 3D-аппараты и инновационные симуляторы. В них уже планируют занятия для абитуриентов и студентов вуза. Здание – трехэтажное. Обойти его за раз – дело нелегкое. Тем более, что везде есть на что посмотреть.

Так выглядит комната для оказания первой медицинской помощи. Помещение просторное. Оборудования в нем почти нет. И неспроста. Это имитация обычной улицы, где можно полагаться только на себя. Самое главное не растеряться и помочь человеку до приезда скорой.

Оксана Теслова, начальник Симуляционно-аттестационного центра высшего образования Белорусского государственного медицинского университета:

Казалось бы, простой симулятор, но в нем заложено несколько программ. Их можно включать, моделировать различные ситуации – и реанимацию, и транспортировку, и осмотр, и ожидание машины скорой помощи. Много можно сделать процедур, которые входят в оказание первичной медицинской помощи.