Королевский Jaguar, легендарный Packard и самая большая коллекция Mercedes! Побывали на выставке в «Великом камне»

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Более 150 редких автомобилей и около 180 мопедов, скутеров и мотоциклов. Автопарк что надо! Начнем путешествие во времени с советской эпохи. Коллекция техники прошлого века – визитная карточка этого места.

В 90-х автомобили стали не только показателем высокого статуса, но и одним из символов криминального мира. Машины того периода отличались особой мощностью и часто тюнинговались. В моду вошли дорогие магнитолы, сабвуферы и бронированные кузова.

Владимир Вашкалай, куратор выставки «Автоэпоха»:

Мерседес по прозвищу «Кабан», который в 90-е заполучил имидж бандитского автомобиля. У нас представлен именно шестилитровый. Самые мощные, в максимальной комплектации автомобиль.

Яркий пример 70 годов американского автопрома – «Линкольн Континенталь». Автомобиль занимал первое место как самый длинный серийный автомобиль того времени. Также поражает его объем двигателя. Здесь установлен двигатель объемом 7,5 литров.

Невозможно не упомянуть о такой марке, как «Кадиллак». Флитвуд броуком – это купе, у него установлен многообъемный двигатель, но даже не это изюминка его, а его изюминка в системе отключения цилиндров. В 80-е годы Америка столкнулась с топливным кризисом, все начали экономить, и впервые именно «Кадиллак» применил систему отключения цилиндров. Система называлась 864. Уникальность нашего экземпляра в том, что эта система здесь установлена, хотя ее повсеместно отключалась, она работает в штатном режиме.

Недавно в коллекции появился и легендарный Packard 1950 года выпуска. Уникальный экспонат: в свое время автомобиль производили ограниченным тиражом. Встретить такую иномарку сегодня – большая редкость.

Владимир Вашкалай:

Я считаю изюминкой нашей коллекции Jaguar Mark IX. Возможно, на таком даже ездила сама королева. Ценность нашей машины в том, что ее не тронула ни одна рука мастера.

Ну и, конечно, никуда в английском автопроме без шикарного Rolls-Royce. Данная модель выпускалась на протяжении 60 лет, является одной из самых продолжительных марок по выпуску.