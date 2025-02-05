155-летний каменный храм пророка Илии никогда не закрывался! Узнали историю белорусской святыни

За спиной – самая южная точка течения Западной Двины, и мы продолжаем наши зимние приключения. В программе «Путевка BY» отправились на родину Льва Сапеги и Ивана Хруцкого – Бешенковичский район.

Свято-Ильинский храм летом отметит свое 155-летие! И ровно столько здесь поднимаются молитвы к небу, а люди обретают силы и покой. Образец псевдорусского стиля озарил Бешенковичи в 1870 году. Каменную церковь возвели благодаря стараниям протоиерея Иосифа Никоновича. Средства выделили из государственной казны.

Интересно, что на этом месте стоял храм еще в XV веке! По легенде, Казимир IV в знак спасения супруги от утопления в день памяти пророка Илии велел основать шесть православных храмов. Один из них как раз появился здесь в 1447 году. С этого момента Бешенковичи и ведут свой отсчет.

Протоирей Виталий Кисель, настоятель храма Святого пророка Илии г.п. Бешенковичи: Пять куполов имеет храм наш. Центральный – всем известный – освящен главой церкви. Четыре креста символизируют четыре евангелиста. Евангелист первый у нас был Матфей, потом Марк, Лука и Иоанн. Такой камень у нас впереди. В нашем районе, деревня есть такая Андруки. Я там нашел этот камень. Он весом 10 тонн 600 килограммов, и крест я нашел, мне в лесу как-то посчастливилось быть. Был покореженный, я его в Полоцк возил на завод, я его выровнял, сделал такой памятный поклонный крест. Старинная ковка, без сварки, без ничего .

Великая Отечественная разделила жизнь церкви на до и после. Немцы посадили на колокольню снайперов, которые расстреливали курсантов Лепельского артиллерийско-минометного училища, расположенных на правом берегу Западной Двины. Ответным огнем часть куполов были уничтожены.

Протоирей Виталий Кисель:

На месте храма только одни печи стояли, ничего не было. Внизу у нас течет Западная Двина. Здесь была налажена немцами переправа на Шумилинский район. Когда шли бои, на территории храма – одни кости. Крыльцо я делал, здесь выкопал снаряд немецкий, пуговицы солдат наших со звездочками. Здесь все прошли с миноискателем, люди идут в храм, и я забеспокоился, проявил бдительность.

– В годы советские, послевоенные часто святыни переделывали под склад. Ваша церковь закрывалась?

– Наша, слава богу, не закрывалась. 11 храмов в нашем Благочинии, очень многие пострадали. В Свече, к сожалению, был химсклад, там хранили удобрения.