Прямой эфир

Готовим освежающие лимонады для жаркой погоды. Два простых рецепта

11 июля 2022 09:16
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За рецептом полезных лимонадов мы обратились к шеф-повару Вадиму Пархановичу. Охлаждаемся вместе.

Готовим освежающие лимонады для жаркой погоды. Два простых рецепта-1

Вадим Парханович, шеф-повар:
Первый лимонад у нас будет с огурцом, базиликом, лимоном и апельсином. Второй лимонад будет с клубникой, мятой и лимоном. Первое, что делаем, нарезаем апельсин. Добавляем в банку для лимонада апельсин, лимон, базилик и нарезаем огурец.

Готовим освежающие лимонады для жаркой погоды. Два простых рецепта-4

Выдавливаем сок апельсина и лимона. Добавляем лед, все перемешиваем и вливаем газированную воду. Внимание. Для сочного вкуса лимонад должен настояться 2 часа.

Готовим освежающие лимонады для жаркой погоды. Два простых рецепта-7

Вадим Парханович:
Для второго лимонада берем половину клубники, разминаем ее с соком лимона и добавляем в чашу. Клубнику можно перебить не в стакане, а дома обычным блендером Сейчас мы нарезаем лимон.

Перемешиваем яркие ингредиенты. Витаминный коктейль взбодрит на день вперед. Берите на заметку. Для первого лимонада нам понадобилось по два апельсина, лимона и огурца, 50 граммов базилика, три литра газированной воды. Для второго – 400 граммов клубники, 50 мяты и 2 лимона. Райское наслаждение.

Готовим освежающие лимонады для жаркой погоды. Два простых рецепта-10

Вадим Парханович:
Эти оба лимонада хорошо освежают в жаркую погоду.

Обезвоживание грозит сухой кожей, ломкими волосами, тонкими ногтями. Вплоть до тошноты, температуры и потери сознания. Так что берегите себя и наполняйте кислородом во всех смыслах.

Почему в жаркую погоду лучше не стоит пить соки и злоупотреблять чаем и кофе? Советы врача – подробности здесь.

# Рецепты # общество # Вадим Парханович # Анастасия Макеева # Фотофакт

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