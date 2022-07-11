Готовим освежающие лимонады для жаркой погоды. Два простых рецепта

Вадим Парханович, шеф-повар: Первый лимонад у нас будет с огурцом, базиликом, лимоном и апельсином. Второй лимонад будет с клубникой, мятой и лимоном. Первое, что делаем, – нарезаем апельсин. Добавляем в банку для лимонада апельсин, лимон, базилик и нарезаем огурец.

Выдавливаем сок апельсина и лимона. Добавляем лед, все перемешиваем и вливаем газированную воду. Внимание. Для сочного вкуса лимонад должен настояться 2 часа.

Вадим Парханович:

Для второго лимонада берем половину клубники, разминаем ее с соком лимона и добавляем в чашу. Клубнику можно перебить не в стакане, а дома обычным блендером Сейчас мы нарезаем лимон.

Перемешиваем яркие ингредиенты. Витаминный коктейль взбодрит на день вперед. Берите на заметку. Для первого лимонада нам понадобилось по два апельсина, лимона и огурца, 50 граммов базилика, три литра газированной воды. Для второго – 400 граммов клубники, 50 мяты и 2 лимона. Райское наслаждение.