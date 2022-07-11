Прямой эфир

«Это блюдо понравится вашим детям». Готовим оладьи с ветчиной, сыром и грибами

11 июля 2022 09:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лена Климук, кулинар:
Сегодня приготовим на завтрак оладьи с ветчиной, сыром и грибами. Главной изюминкой будет цедра лимона.

«Это блюдо понравится вашим детям». Готовим оладьи с ветчиной, сыром и грибами-1

Подготовим продукты для оладушек. Ветчина. Нужно все нарезать мелким кубиком. Грибочки. Режем достаточно мелко. Перекладываем ветчину и грибы в мисочку. И так же режем сыр. Это блюдо понравится вашим детям, и они могут вам помогать в процессе приготовления. Все ингредиенты нарезаны.

«Это блюдо понравится вашим детям». Готовим оладьи с ветчиной, сыром и грибами-4

Добавляем два яйца, немного муки и цедру лимона. Итак, вбиваем яйца и муку.

«Это блюдо понравится вашим детям». Готовим оладьи с ветчиной, сыром и грибами-7

Теперь главная фишка – цедра лимона. И перемешиваем. Добавляем немножко молока.

«Это блюдо понравится вашим детям». Готовим оладьи с ветчиной, сыром и грибами-10

Разогреваем сковородку и начинаем жарить оладьи. Масло достаточно обильно. И делаем красивые, ровные оладушки. Можно жарить на любой сковородке, которой вам удобно. Пока жарятся оладушки, подготовим овощи для красивой сервировки. Огурчик и красивый, яркий томат.

«Это блюдо понравится вашим детям». Готовим оладьи с ветчиной, сыром и грибами-13

Наши оладьи уже готовы. Они получились очень яркими и румяными. Сервируем помидоркой. Детям. Конечно. Это очень понравится. Добавляем немножко сметаны.

«Это блюдо понравится вашим детям». Готовим оладьи с ветчиной, сыром и грибами-16

Завтрак готов. Оладушки можно подавать с молоком или кефиром. Приятного аппетита.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Готовим освежающие лимонады для жаркой погоды. Два простых рецепта
11 июля 2022 09:16

Готовим освежающие лимонады для жаркой погоды. Два простых рецепта

Почему в жаркую погоду лучше не стоит пить соки и злоупотреблять чаем и кофе? Советы врача
11 июля 2022 09:06

Почему в жаркую погоду лучше не стоит пить соки и злоупотреблять чаем и кофе? Советы врача

«Как сохранить, сберечь счастливую семью». Вот что обсудили на диалоговой площадке Союза женщин
11 июля 2022 08:39

«Как сохранить, сберечь счастливую семью». Вот что обсудили на диалоговой площадке Союза женщин