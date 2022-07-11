«Это блюдо понравится вашим детям». Готовим оладьи с ветчиной, сыром и грибами

Лена Климук, кулинар:

Сегодня приготовим на завтрак оладьи с ветчиной, сыром и грибами. Главной изюминкой будет цедра лимона.

Подготовим продукты для оладушек. Ветчина. Нужно все нарезать мелким кубиком. Грибочки. Режем достаточно мелко. Перекладываем ветчину и грибы в мисочку. И так же режем сыр. Это блюдо понравится вашим детям, и они могут вам помогать в процессе приготовления. Все ингредиенты нарезаны.

Добавляем два яйца, немного муки и цедру лимона. Итак, вбиваем яйца и муку.

Теперь главная фишка – цедра лимона. И перемешиваем. Добавляем немножко молока.

Разогреваем сковородку и начинаем жарить оладьи. Масло достаточно обильно. И делаем красивые, ровные оладушки. Можно жарить на любой сковородке, которой вам удобно. Пока жарятся оладушки, подготовим овощи для красивой сервировки. Огурчик и красивый, яркий томат.

Наши оладьи уже готовы. Они получились очень яркими и румяными. Сервируем помидоркой. Детям. Конечно. Это очень понравится. Добавляем немножко сметаны.