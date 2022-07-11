Покупает «Газпром», «Роснефть», «Лукойл». «Беларускабель» увеличил объёмы продаж в Россию

Новости Беларуси. Провод, кабель и шнуры. Один из крупнейших производителей этой продукции в Беларуси в условиях западных санкций наращивает объемы и продажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ассортименте более 1 000 видов кабельно-проводниковой продукции. Самая тонкая – толщиной не более человеческого волоса. Изделия используются в нефтегазовой, энергетической и авиационной отраслях. Что интересно, каждое наименование, которое сходит с конвейера, уже оплачено и сразу отправляется заказчикам. Мощности загружены под конкретные контракты. Основная их часть заключена с партнерами из России. Оттуда на предприятие поступает сырье.

Виталий Шилов, директор предприятия «Беларускабель»:

На сегодня мы являемся сертифицированными поставщиками для компаний нефтегазового комплекса Российской Федерации. Это такие компании, как «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Сибур». Мы прошли сертификацию нашего производства, имеем право поставлять продукцию на данные предприятия. Также мы реализуем нашу продукцию на такого крупного игрока российского рынка, как «Уралкалий». Это те предприятия, на которые основано сегодняшнее наше производство. Мы не гонимся за количеством, мы гонимся за той продукцией, которая дает добавленную стоимость, позволяет нам сегодня повышать зарплату. Соответственно, выполнять все взятые на себя обязательства социально-экономического развития предприятия.