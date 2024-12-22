Президенты Беларуси и ОАЭ провели переговоры

Насыщенная программа пребывания нашего Президента на Ближнем Востоке 22 декабря продолжилась встречей на высшем уровне. Александр Лукашенко провел переговоры со своим коллегой – Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объединенные Арабские Эмираты сейчас являются одним из ключевых государств-инвесторов в мире. Причем средства вкладывают в самые перспективные отрасли экономики. Между Минском и Абу-Даби сформированы долгосрочные и дружественные отношения. Во время нынешнего визита, который начался 18 декабря, Президент заявил о намерении обсудить ряд вопросов в отношениях двух стран, а также встретиться с инвесторами, которые работают в Беларуси.

Основной темой стало взаимодействие в области высоких технологий. Особое внимание при этом было уделено сфере искусственного интеллекта, которая в последние годы стремительно развивается в мире. Эти вопросы обсуждались на встрече с министром инвестиций ОАЭ, исполнительным директором инвестиционного фонда ADQ Мохаммедом Хассаном Аль-Сувейди. Александр Лукашенко также провел переговоры с руководством компаний, работающих в области высоких технологий, включая сферу искусственного интеллекта.