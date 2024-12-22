Подведены итоги туристической отрасли за 2024 год

Берем новую высоту: 2024 год в Беларуси будет рекордным по экспорту туристических услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что показатели превысят даже допандемийные, достигнув 270 миллионов долларов.

В топе у местных и иностранцев – экскурсии связанные с историей Великой Отечественной войны. Традиционно, высоким спросом пользуются белорусские здравницы. В 2024 году, благодаря безвизу, санаторно-курортный бизнес составил 49 % экспорта туристических услуг. Биография гостей широкая: от государств-соседей до Китая, Германии, Венгрии и других. Динамично развивается и гостиничная отрасль, иностранцы чаще пользуются услугами делового туризма для проведения масштабных мероприятий.

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туриндустрии:

Благодаря прямой полетной программе в Махачкалу и российским компаниям в Минеральные Воды, наши туристы достаточно хорошие отзывы оставили и воспользовались программой отдыха как в Минеральных Водах, так и на Каспийском море. Если в следующем году при открытии международного аэропорта в Грозном у нас будет прямой рейс, а к этому есть все предпосылки и наши надежды, то продукт туристический сможет расширить свои возможности и, кроме отдыха и оздоровления, можно будет его скомбинировать с путешествиями по горам, где богатая этнография и культура. Это будет достаточно серьезным и большим направлением.

Загрузка гостиниц и санаториев растет. Найти свободные места на новогодние праздники будет проблематично – бронируют за несколько месяцев. Погружение в белорусскую культуру, экскурсии в парки и заповедники, лечебно-профилактические услуги наших здравниц привлекают туристов из стран ближнего и дальнего зарубежья.