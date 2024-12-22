Сотрудники энергетического комплекса Беларуси отмечают профессиональный праздник

Энергетический комплекс по праву считается одним из ключевых драйверов национальной экономики. Уже более 90 лет белорусская энергосистема динамично развивается: объекты генерации, электрические и тепловые сети постоянно модернизируются, успешно внедряются технологии в области экологического развития, вводятся в строй новые энергообъекты. Значительный вклад в развитие отрасли за последние годы внесла БелАЭС. С момента подключения к сети станция выработала более 38 миллиардов киловатт-час электроэнергии, что позволило заместить около 10 миллиардов кубометров природного газа. Кроме того, с ее появлением новый импульс развития получил не только город атомщиков, но и весь Островецкий район. Здесь появились новые жилые дома, школы, больница, физкультурно-оздоровительный комплекс и не только. Сейчас в стране изучают возможности строительства второй станции или третьего энергоблока. Что касается задач на 2025 год, как и для государства в целом, так и для отрасли, в приоритете человек и создание благоприятных условий для жизни людей.