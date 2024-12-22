В Гродненском зоопарке выбрали талисман 2025 года

Символ наступающего Нового года выбрали в Гродненском зоопарке. Почетный статус весь 2025-й будет носить питон по имени Лютик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обитатель зоосада станет своеобразным талисманом для жителей областного центра.

Этой традиции уже более 10 лет. Поскольку 2025-й пройдет под знаком змеи, символ грядущего года выбирали среди обитателей террариума. Каждая змейка была достойна исполнить ответственную миссию, но предпочтение все же отдали тигровому питону, за его внешний вид и дружелюбный характер. Лютик привлекает внимание своим необычным золотистым окрасом. Дело в том, что он альбинос. В природе такой встречается очень редко. Длина питона примерно 180 сантиметров, но он продолжает расти.

Татьяна Савчук, лектор Гродненского зоопарка:

Нам он очень нравится, мы его очень любим, мы жалеем его. Он молодой, приехал к нам в марте 2022 года. У него спокойный и дружелюбный характер, он дает себя погладить, его можно взять на руки.

Говорят, если прикоснуться к стеклу, за которым живет питон, и загадать желание, оно обязательно сбудется. К слову, в террариуме живет и символ уходящего года. В 2024-м это почетное звание носит игуана по имени Ася.