Президенту на «Дажынках» в Мостах подарили каравай единства

Тех, кто вносит самый весомый вклад в каравай Гродненской области, глава государства наградил лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но напомнил, о том, что гродненцам под силу сделать еще больше, ближайшие годы не будут проще. Конкуренция возрастает, давление извне будет только усиливаться, а значит, самое время максимально мобилизоваться и сосредоточится на работе на своей земле.

Конкретно для Гродненской области перспектива в выращивании рапса. В нынешнем году здесь собрали рекордный урожай этой культуры. Глава государства, считает, что ее производство в стране нужно нарастить как минимум вдвое.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я уже сегодня в связи с праздником не стал напоминать, что я ему указывал на то, что надо еще сделать в Гродненской области. Самое главное, когда я помощника своего спросил, Юрия Хаджимуратовича [Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области – прим.ред.], что не сделали. Он мне сразу: раз-два-три-пять – перечислил все, что надо сделать. А почему не сделали? Поэтому вы помните, надо то надо.

Но вы должны понимать – мы с тобой давно работаем, мы прошли серьезную пандемийную эпопею – что спокойно вам не будет. Если надо, то спокойно не будет. Вы это должны четко понимать. Даже в Гродненской области.

Он меня тут захваливал, что благодаря моим решениям и прочее... Я выполнял свою работу. Не благодаря моим решениям, а благодаря вашему умению у нас страна в этом году почти 9 миллиардов долларов получит доходов от продажи продуктов питания. И эта постоянно будет нарастать потребность в мире.