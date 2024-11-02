Лукашенко: любые производственные успехи должны быть направлены на улучшение жизни наших людей

Беларусь – страна хлеба и территория мира, взаимопонимания и уважения друг к другу. В этом наша философия. Об этом заявил Президент Беларуси во время «Дожинок» в Мостах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси дорожат своим единством и не позволяют возвышать представителей одной национальности над другими. Мы знаем, что все можно заработать только кропотливым и упорным трудом. Именно поэтому экспорт белорусской продукции АПК который год около 9 миллиардов долларов, а качественно и вкусно – синоним белорусского.

Гродненская область – один из лидеров отечественного АПК, культурный и духовный центр, хранитель нескольких объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, многонациональный и трудолюбивый регион. Белорусский регион, как бы кому-то ни хотелось видеть его «кресами всходними».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошо, что все достижения, количественные показатели перерастают в качество нашей жизни. Может быть, не совсем быстро, в связи с тем, что мы стали конкурентами и нас начинают душить, в том числе и наши соседи. Это главный принцип нашего социального государства – государство для народа, жизнь людей.

Любые производственные успехи, будь то в сельском хозяйстве, в промышленности, любые успехи должны быть направлены на улучшение жизни наших людей. По уровню зарплаты вы наступаете на пятки столицы и столичной области и, думаю, вполне имеете потенциал их догнать. Именно на Гродненщине началась эпоха мирного атома. Построена и введена в эксплуатацию первая отечественная атомная станция. Самая современная. Это уже сегодня признали и на Западе.

Нынешние ваши результаты не случайны. Вы умеете планировать еще с советских времен, соблюдаете технологии, внедряете передовые методики и трудитесь, не покладая рук. Я, будучи совсем еще молодым руководителем хозяйства, приезжал сюда инициативно, меня ни партия, ни обкомы не заставляли, приезжал к вам учиться.