«Дни китайского кино в Беларуси» открыли в обновлённом кинотеатре «Победа»

Белорусский зритель получил уникальную возможность познакомиться с современными тенденциями китайского кинематографа и расширить культурные горизонты. В программе четыре фильма, один из которых будет показан с русской озвучкой.

Мо Дай, режиссер (Китай):

Фильм «Бесконечное путешествие» уже в Китае показывается на протяжении 10 дней. И сейчас у нас выездной промотур. Конечно, мы надеемся, на большой отклик у белорусской аудитории. Признаюсь, я здесь впервые. Здесь очень мирно, очень хорошо. И я хочу приехать сюда еще раз, чтобы поснимать на фоне Беларуси, потому что очень красивые пейзажи.