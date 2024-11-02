«Дни китайского кино в Беларуси» открыли в обновлённом кинотеатре «Победа»

Открытие «Дней китайского кино в Беларуси» в обновленном кинотеатре «Победа» стало ярким событием в рамках XXX Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Открытие «Дней китайского кино в Беларуси» в обновленном кинотеатре «Победа» стало ярким событием в рамках XXX Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский зритель получил уникальную возможность познакомиться с современными тенденциями китайского кинематографа и расширить культурные горизонты. В программе четыре фильма, один из которых будет показан с русской озвучкой.
Китайское кино славится оригинальностью и разнообразием, что ярко иллюстрирует криминальная драма «Бесконечное путешествие». Картина рассказывает историю расформированной группы полицейских, которая воссоединяется, чтобы поймать преступника.
Мо Дай, режиссер (Китай):
Фильм «Бесконечное путешествие» уже в Китае показывается на протяжении 10 дней. И сейчас у нас выездной промотур. Конечно, мы надеемся, на большой отклик у белорусской аудитории. Признаюсь, я здесь впервые. Здесь очень мирно, очень хорошо. И я хочу приехать сюда еще раз, чтобы поснимать на фоне Беларуси, потому что очень красивые пейзажи.
Сейчас «Беларусьфильм» совместно с китайской кинокомпанией ведет съемки совместного первого игрового фильма. Рабочее название «На веки вечные». Премьеру планируют приурочить к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.