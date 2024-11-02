Прямой эфир

«Дни китайского кино в Беларуси» открыли в обновлённом кинотеатре «Победа»

02 ноября 2024 09:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Открытие «Дней китайского кино в Беларуси» в обновленном кинотеатре «Победа» стало ярким событием в рамках XXX Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Дни китайского кино в Беларуси» открыли в обновлённом кинотеатре «Победа»-2

Белорусский зритель получил уникальную возможность познакомиться с современными тенденциями китайского кинематографа и расширить культурные горизонты. В программе четыре фильма, один из которых будет показан с русской озвучкой.

«Дни китайского кино в Беларуси» открыли в обновлённом кинотеатре «Победа»-4

Китайское кино славится оригинальностью и разнообразием, что ярко иллюстрирует криминальная драма «Бесконечное путешествие». Картина рассказывает историю расформированной группы полицейских, которая воссоединяется, чтобы поймать преступника. 

«Дни китайского кино в Беларуси» открыли в обновлённом кинотеатре «Победа»-6

Мо Дай, режиссер (Китай):
Фильм «Бесконечное путешествие» уже в Китае показывается на протяжении 10 дней. И сейчас у нас выездной промотур. Конечно, мы надеемся, на большой отклик у белорусской аудитории. Признаюсь, я здесь впервые. Здесь очень мирно, очень хорошо. И я хочу приехать сюда еще раз, чтобы поснимать на фоне Беларуси, потому что очень красивые пейзажи.

«Дни китайского кино в Беларуси» открыли в обновлённом кинотеатре «Победа»-8

Сейчас «Беларусьфильм» совместно с китайской кинокомпанией ведет съемки совместного первого игрового фильма. Рабочее название «На веки вечные». Премьеру планируют приурочить к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
85 лет назад принято решение о включении Западной Беларуси в состав БССР
02 ноября 2024 08:49

85 лет назад принято решение о включении Западной Беларуси в состав БССР

Достучаться до власти стало проще. Рассказываем о новой платформе «Народная пятилетка»
02 ноября 2024 08:37

Достучаться до власти стало проще. Рассказываем о новой платформе «Народная пятилетка»

Более 170 населённых пунктов Беларуси остались без света из-за шквалистого ветра
02 ноября 2024 07:40

Более 170 населённых пунктов Беларуси остались без света из-за шквалистого ветра