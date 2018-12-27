Прямой эфир

В акции «Наши дети» приняли участие сотрудники комитета судебных экспертиз

27 декабря 2018 12:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Участниками акции «Наши дети» стали и воспитанники Минского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации №2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В акции «Наши дети» приняли участие сотрудники комитета судебных экспертиз-1

Здесь обучаются дети с тяжёлыми нарушениями развития. Им особенно важно внимание со стороны взрослых. Дед Мороз и Снегурочка, стихи и поздравления – воспитанники центра сами стали участниками новогоднего представления.

В акции «Наши дети» приняли участие сотрудники комитета судебных экспертиз-4

5 лет центру помогают сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз. Они обновили мультимедийное оборудование и мебель, привели в достойное состояние здание центра и прилегающую территорию.

В акции «Наши дети» приняли участие сотрудники комитета судебных экспертиз-7

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Когда мы видим, что и эти дети, несмотря на их сложности, радуются. Они стараются видеть в жизни только лучшее, для нас это очень ценно, потому что и мы становимся чище и добрее. Детские души, они намного чище, порядочнее. И для нас обратная связь, то добро, которое они несут в мир, делает и нас лучше.

В акции «Наши дети» приняли участие сотрудники комитета судебных экспертиз-10

Только в Минске в рамках акции «Наши дети» этой зимой состоится более 450 мероприятий.

# Благотворительная акция # общество # Андрей Швед # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы, взрослые, гордимся вами». На главной ёлке страны Президент поздравил ребят с праздниками
27 декабря 2018 10:59

«Мы, взрослые, гордимся вами». На главной ёлке страны Президент поздравил ребят с праздниками

Как обычные перчатки помогут ребёнку выучить геометрические фигуры и цвета?
27 декабря 2018 10:34

Как обычные перчатки помогут ребёнку выучить геометрические фигуры и цвета?

Минскую ёлку признали одной из лучших в Европе
27 декабря 2018 09:04

Минскую ёлку признали одной из лучших в Европе