В акции «Наши дети» приняли участие сотрудники комитета судебных экспертиз

Новости Беларуси. Участниками акции «Наши дети» стали и воспитанники Минского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации №2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Участниками акции «Наши дети» стали и воспитанники Минского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации №2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь обучаются дети с тяжёлыми нарушениями развития. Им особенно важно внимание со стороны взрослых. Дед Мороз и Снегурочка, стихи и поздравления – воспитанники центра сами стали участниками новогоднего представления.
5 лет центру помогают сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз. Они обновили мультимедийное оборудование и мебель, привели в достойное состояние здание центра и прилегающую территорию.
Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Когда мы видим, что и эти дети, несмотря на их сложности, радуются. Они стараются видеть в жизни только лучшее, для нас это очень ценно, потому что и мы становимся чище и добрее. Детские души, они намного чище, порядочнее. И для нас обратная связь, то добро, которое они несут в мир, делает и нас лучше.
Только в Минске в рамках акции «Наши дети» этой зимой состоится более 450 мероприятий.