В акции «Наши дети» приняли участие сотрудники комитета судебных экспертиз

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

Когда мы видим, что и эти дети, несмотря на их сложности, радуются. Они стараются видеть в жизни только лучшее, для нас это очень ценно, потому что и мы становимся чище и добрее. Детские души, они намного чище, порядочнее. И для нас обратная связь, то добро, которое они несут в мир, делает и нас лучше.