Камера-обскура, стереоскоп и старинные снимки. Что ещё интересного на выставке фототехники в Минске?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Сокровища доцифровой эпохи. Открываем двери художественной галереи Михаила Савицкого и настраиваемся на ретро-волну. Камера-обскура, стереоскоп и атмосферные черно-белые снимки. Кажется, в этом зале время остановилось.

Евгения Стальмахова, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

На нашей выставке представлен процесс изменения фототехники на протяжении XX столетия, с 10-20-х годов и до цифровой революции 80-90-х. У нас представлено большое количество редких фотоаппаратов, собранных коллекционером Виктором Суглобом на протяжении нескольких десятилетий. Когда-то фототехника производилась в Германии, в СССР, в Великобритании, США, Франции. У нас как раз такие редкие фотоаппараты есть.

Можно даже заглянуть в некоторые аппараты, посмотреть, что же там таинственного внутри. Изображение перевернутое, по всем правилам.