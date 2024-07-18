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В Беларуси намолочено более 2,1 млн тонн зерна с учётом рапса

18 июля 2024 07:34
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Результаты жатвы. Это финиш большой работы всего АПК в течение сельскохозяйственного года по обеспечению продовольственной безопасности страны. На утро 18 июля в Беларуси намолочено более 2 миллионов 100 тысяч тонн зерна с учетом рапса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси намолочено более 2,1 млн тонн зерна с учётом рапса-1

Самый большой вклад в общий каравай внесли аграрии Бересткой и Минской областей. И те, и другие собрали с полей более полумиллиона тонн. Близок к этой отметке и Гродненский регион. Созревающий раньше других колосовых озимый ячмень собран повсеместно. Его обмолот завершили в том числе и на Витебщине. Очевидно, что каждодневный труд аграриев на сельской ниве вносит вклад в экономическое развитие Беларуси.

# Уборочная кампания # общество

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