Президент выразил своё отношение к ИИ: меня это очень волнует, но без этого не обойтись

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не могу вот в этой аудитории похвастаться, что я какой-то крутой человек в сфере IT. Я даже как-то сожалею о том, что вот это направление в жизнь так вторглось и берет нас в плен. Я боюсь, чтобы этот искусственный интеллект не привел к тому, что мы в плену у него будем. Меня это очень волнует и настораживает. Но я понимаю, что без этого не обойтись. Может быть, и обойдемся, но мы должны это освоить. Мы должны этим владеть.

«Открытый микрофон с Президентом» проходит в БГУИР.

Много говорили на встрече и о внешней политике Беларуси. Студенты спросили у Александра Лукашенко о самой экстремальной командировке. Как поделился Президент, все они в некотором смысле являются таковыми, ведь за протоколом часто скрываются напряженные переговоры. Тем не менее Президент выделил прошлогоднюю поездку в Китай и ряд африканских стран. За тем турне главы белорусского государства активно следили мировые СМИ. Его итогом стало серьезное укрепление отношений с Глобальным Югом.