Делать ничего не хочется – когда осенняя хандра может стать депрессией?

Алеся Лакина, ведущий ток-шоу: Как понять, что у тебя осенняя хандра началась, какие симптомы?

Осень – «унылая пора» или «очей очарование». У всех людей по-разному: пока одни радостно шуршат листьями под ногами, другие предаются осенней хандре. Потому что день становится короче, на улице пасмурно, слякотно – как тут не поймать эту меланхолию! О том, как сохранить хорошее расположение духа, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Светлана Бубнова, психолог:

Настроение – утром вы встаете, тоскливо, на работу идти не хочется, делать ничего не хочется. Есть такое слова «надо», которое довлеет над вами. Конечно, депрессивные состояния бывают зимой, весной и летом, не только осенью.

Алеся Лакина:

Как отличить хандру от депрессии?

Светлана Бубнова:

Время пребывания. Все-таки депрессивные состояния – это пролонгированное состояния хандры, можно так это назвать. Захандрил – дождик, слякоть, холодно, еще отепление не включили. Ты вроде бы подуныл, тебе ничего не хочется. Вечерком посидел – какао, красивая стихия. Жизнь налаживается, позвонили подруги, приняли ванну со вкусными ароматами.

Михаил Свито, ведущая ток-шоу:

В общем, когда это затяжной эффект – тогда это депрессняк.

Светлана Бубнова:

Депрессняк.