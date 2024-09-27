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Делать ничего не хочется – когда осенняя хандра может стать депрессией?

27 сентября 2024 13:26
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Осень – «унылая пора» или «очей очарование». У всех людей по-разному: пока одни радостно шуршат листьями под ногами, другие предаются осенней хандре. Потому что день становится короче, на улице пасмурно, слякотно – как тут не поймать эту меланхолию! О том, как сохранить хорошее расположение духа, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущий ток-шоу:
Как понять, что у тебя осенняя хандра началась, какие симптомы?

Делать ничего не хочется – когда осенняя хандра может стать депрессией?-2

Светлана Бубнова, психолог:
Настроение – утром вы встаете, тоскливо, на работу идти не хочется, делать ничего не хочется. Есть такое слова «надо», которое довлеет над вами. Конечно, депрессивные состояния бывают зимой, весной и летом, не только осенью.

Алеся Лакина:
Как отличить хандру от депрессии?

Светлана Бубнова:
Время пребывания. Все-таки депрессивные состояния – это пролонгированное состояния хандры, можно так это назвать. Захандрил – дождик, слякоть, холодно, еще отепление не включили. Ты вроде бы подуныл, тебе ничего не хочется. Вечерком посидел – какао, красивая стихия. Жизнь налаживается, позвонили подруги, приняли ванну со вкусными ароматами.

Михаил Свито, ведущая ток-шоу:
В общем, когда это затяжной эффект – тогда это депрессняк.

Светлана Бубнова:
Депрессняк.

Подробности в видео.

# Психология # Алеся Лакина # Михаил Свито

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