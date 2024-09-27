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Переедание и увлечение веса – психолог рассказал, как распознать осеннюю хандру

27 сентября 2024 13:25
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Осень – «унылая пора» или «очей очарование». У всех людей по-разному: пока одни радостно шуршат листьями под ногами, другие предаются осенней хандре. Потому что день становится короче, на улице пасмурно, слякотно – как тут не поймать эту меланхолию! О том, как сохранить хорошее расположение духа, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Переедание и увлечение веса – психолог рассказал, как распознать осеннюю хандру-2

Денис Северов, магистр психологии:
По каким признакам вы можете определить, что у вас началась осенняя хандра? Прежде всего, это такое желание поспать подольше, нежелание вставать с постели, и выходные наполнены в большей степени состоянием сна. Второе – это переедание и увлечение, соответственно, веса. Третье – это желание отстранится от всех и всего, побыть в таким состоянии изоляции.

Подробности в видео.

# Психология # Денис Северов

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