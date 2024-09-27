Переедание и увлечение веса – психолог рассказал, как распознать осеннюю хандру

Осень – «унылая пора» или «очей очарование». У всех людей по-разному: пока одни радостно шуршат листьями под ногами, другие предаются осенней хандре. Потому что день становится короче, на улице пасмурно, слякотно – как тут не поймать эту меланхолию! О том, как сохранить хорошее расположение духа, поговорили в ток-шоу «Точки над i».