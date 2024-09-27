«Открытый микрофон с Президентом» проходит в БГУИР

Диалоговая площадка, где у каждого участника есть уникальная возможность задать любой вопрос лично главе государства. В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники 27 сентября проходит «Открытый микрофон с Президентом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главе государства доложили о приоритетных направлениях для разработок вуза. Это проекты, нацеленные на повышение импортозамещения, а также с высоким экспортным потенциалом. Отдельное внимание Александр Лукашенко уделил беспилотной технике. Мы не должны отставать от мировых лидеров в этом вопросе, подчеркнул Президент. Что касается встречи со студентами, Александр Лукашенко нацелил ребят на честный и откровенный разговор. Закрытых тем нет.

В системе высшего образования по инженерным специальностям подготовку осуществляет 27 высших учебных заведений. Что касается востребованности профиля, по результатам вступительной кампании текущего года зачислено более 15,5 тысячи человек (это 34 % от общего числа поступивших). Еще до начала разговора со студентами Александр Лукашенко ознакомился с выставкой научных достижений БГУИР.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У меня на рабочем столе часто появляются данные социологических исследований с претензией на формирование социального портрета современной молодежи. Но я знаю, что ни один такой документ, ни одна докладная записка или отчет по актуальным проблемам молодежной политики не ответит на главный вопрос: кто продолжит строить и развивать нашу Беларусь?

Поэтому я сегодня здесь у вас. Думаю, мне удастся еще побывать и в других вузах нашей страны, чтобы ответить на этот вопрос. Вы пришли сюда, чтобы задать свои вопросы Президенту, а я, чтобы увидеть вас, понять и сложить собственное мнение, найти ответ на этот вопрос. Самый важный сегодня для меня. Повторю его. Кто продолжит нашу современную историю? Историю суверенной Беларуси. Говорю об этом честно и откровенно.

Глава государства вспомнил времена, когда сам был студентом. Тогда взяточничество было реальной проблемой. У нас этот вопрос решен, в Беларуси возможность после школы поступить в вуз на равных основаниях есть у каждого.