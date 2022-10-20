Контраст температур и неправильный уход. Что делать, если шелушится кожа?

В холодный период у многих из нас наблюдается частое шелушение кожи рук и лица. В диагностике такое понятие называется «ксероз». Однако причина сухости и шелушения не всегда патологическая.

Анастасия Байкова, врач-дерматолог:

В первую очередь это сигнализирует о том, что повреждена липидная защитная мантия кожи. Это так называемая пленочка, которая лежит на поверхности всех клеток эпидермиса и защищает все клетки, которые лежат глубже от внешних факторов среды. И когда наступает шелушение, это признак того, что что-то с этой защитной нашей мантией не так. И стоит разобраться, в чем же причина.

Юлия Стречань, косметолог:

Это происходит потому, что контраст температуры. На улице холодно, в помещении тепло, сейчас сезон отопления. Соответственно, воздух сухой, поэтому мы и получаем сухую и раздраженную кожу. Еще об этом могут сигнализировать какие-то внутренние заболевания, такие, например, как экзема, дерматит, псориаз, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания щитовидной железы. У женщин возраст после 45, когда снижается уровень гиалуроновой кислоты, увлажненности в коже. Также прием определенного количества лекарств. И даже после обычной простуды, сопровождающейся обычным повышением температуры, мы можем замечать сухость кожи, углубление морщин, происходит резкое обезвоживание организма.

Причины сухости и шелушения кожи могут быть как бытовыми, так и патологическими. К бытовым относится интенсивное солнечное излучение, жесткая вода, агрессивный щелочной pH мыла, а также сухой воздух и горячие ванны. Если же наблюдается частая сухость кожных покровов, стоит обратиться за консультацией к специалисту.

Юлия Стречань:

Прежде всего, это бережный уход. Что касается лица, используем мягкое безсульфатное умывание, физиологичное для нашей кожи. Если уже сухость очень сильная, тогда используем эмоленты, это то, что дает пленочку на коже и защищает ее от потери влаги. В составах мы ищем гиалуроновую кислоту, масла ши, зародыши пшеницы, сфинголипиды, протеины, церамиды, то, что родственно нашей коже и что поможет ей восстановить защитный барьер. Анастасия Байкова:

Самостоятельно можно выбрать продукты, которые явно не будут агрессивные, нельзя допускать пересушивания кожи, нельзя допускать, чтобы в составе было большое количество поверхностно-активных веществ, очень активных и агрессивных. Спиртовых составов.