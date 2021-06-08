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Президент: все проекты, которые Виктор Лукашенко курировал до избрания главой НОК, должны оставаться на контроле

08 июня 2021 14:09
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Новости Беларуси. 8 июня Александр Лукашенко провел рабочую встречу с главой Национального олимпийского комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент: все проекты, которые Виктор Лукашенко курировал до избрания главой НОК, должны оставаться на контроле-1

Речь шла о состоянии дел в спортивной отрасли и подготовке к предстоящей летней Олимпиаде в Токио. К этому дню белорусы завоевали 98 лицензий, и в ближайшее время необходимо окончательно определиться с составом национальной сборной. Также Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость популяризации спорта в стране.

​Подготовка к Олимпиаде и дела в спортивной отрасли. О чём говорил Александр Лукашенко с главой НОК?

Президент: все проекты, которые Виктор Лукашенко курировал до избрания главой НОК, должны оставаться на контроле-4

Обсуждали на встрече не только спортивную тематику. Президента интересовали проекты, которые Виктор Лукашенко курировал до избрания на пост главы НОК. Они должны оставаться под его контролем вплоть до завершения. Также, по мнению главы государства, необходимо продолжать взаимодействовать со спецподразделениями, которые курировал Виктор Лукашенко в роли помощника Президента по национальной безопасности. Здесь речь идет в том числе о бытовых темах и других вопросах, которые нельзя выпускать из поля зрения.

# Государственная политика в области спорта # общество # Александр Лукашенко # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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