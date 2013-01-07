Новости Беларуси. Торжество любви, всепрощения и надежды. Светлый праздник Рождество Христово отмечают сегодня православные верующие Беларуси. В этот день две тысячи тринадцать лет назад родился Иисус Христос.

12 дней от Рождества Христова до праздника Крещения Господня отмечают Святки, в белорусской версии – Коляды. В эти дни принято посещать одиноких, путешествовать по святым местам и дарить подарки.

Всю минувшую ночь и сегодняшний день в православных храмах страны проходят праздничные службы. Поток людей не прекращается. По традиции, в светлый праздник и Президент вместе с сыном Николаем посетил Храм-памятник в честь Всех святых.

Первым делом Александр Лукашенко возложил цветы к памятнику Патриарха Алексию Второму. Монумент открыли в прошлом году. В храме Главу государства встретил Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет.

Президент побывал в нижнем приделе храма в честь Иоанна Крестителя. Стены сакральной комнаты расписаны сценами из земной жизни святого. И здесь же Глава государства зажег рождественскую свечу.

По праздничной традиции, Александр Лукашенко и Митрополит обменялись подарками. Филарет подарил Президенту икону Рождества Христова. Глава государства преподнес в дар Митрополиту настенные часы, украшенные резными кружевными орнаментами, выполненными в уникальной технике Сожской скани.

Воспитанники воскресной школы тоже подготовили подарок Президенту — песнопения.

Возведение этого сакрального объекта — под личным патронажем Главы государства. Сегодня Президент ознакомился с планами по завершению строительства и созданию внутреннего убранства храма. Святыню уже окрестили самой современной и уникальной. Это единственный в Беларуси храм-памятник. А по высоте он один из самых высоких в СНГ — 74 метра.

Освятили закладной камень святыни 20 лет назад. В 2006 при участии главы государства звонница храма обрела колокола. А в июле 2010 Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии захоронения останков неизвестных воинов в крипте церкви.

Сооружение стало настоящей экспериментальной площадкой белорусского зодчества. Здесь впервые были внедрены новые ГОСТы. После ознакомления с ходом строительных работ общение главы государства с главой белорусской православной церкви продолжилось за праздничным чаепитием.

Начавшись накануне вечером, праздничные богослужения проходят во всех белорусских православных храмах и сейчас. В Минске основная литургия — в Свято-Духовом кафедральном соборе. Здесь многолюдно. Тысячи верующих приходят, чтобы поставить свечи и помолиться за своих близких.

Службы во всех православных храмах сегодня продлятся до позднего вечера во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождественским звоном наполнились православные храмы по всему миру. Центром торжеств традиционно стал Вифлеем, где, по преданию, появился на свет Иисус Христос. Именно туда ежегодно съезжаются на богослужение тысячи паломников.

Основные торжества в России проходят в Храме Христа Спасителя. Праздничную литургию отслужил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ровно в полночь предстоятель Русской Православной Церкви сообщил миру радостную весть о рождении Спасителя. Примерно так, как это сделали волхвы более двух тысяч лет назад.

Вместе с Русской православной церковью светлый праздник отмечают Грузинская, Сербская, Иерусалимская церкви, а также афонские монастыри. Празднуют Рождество и некоторые протестанты, придерживающиеся Юлианского календаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.